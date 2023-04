Fall Luise: „Übertöten“ – Wie Fachleute die Art der Tötung analysieren

Also - die geringe öffentliche Auseinandersetzung über die Tat der Mädchen ist sicherlich dem Schutz der Beteiligten geschuldet. Das kann man verstehn, muß man aber nicht. Eine solche Tat geschieht ja nicht im luftleeren Raum und es ist auch nicht die einzig Gewalttat von Kindern. Eine solche Tat bzw die seit Jahren zunehmenden Gewalttaten von Kindern muß uns alle interessieren, denn vielleicht stehen sie ja in einem direkten Zusammenhang mit der Erwachsenenwelt, so wie sie heute ist. So haben ja nicht die Kinder die sozialen Medien, das Smartphone usw erfunden, es waren die Geschäftsideen von Erwachsenen, die sich jetzt eventuell negativ auf unsere Kinder auswirken. Nicht Kinder erfinden Ballerspiele, Horrorvideos oder sonst alle möglichen Gewaltdarstellungen. Es sind wir Erwachsenen. Erwachsene verdienen daran Geld. Es spricht vieles dafür, daß all die beschriebenen Dinge sich negativ auf unsere Kinder auswirken, aber wir nehmen das so hin, weil man nicht in's Geschäftleben eingreift. Wir rationalisieren es vieleicht noch, verharmlosen oder stecken einfach den Kopf in den Sand. Aber wir übernehmen keine Verantwortung und sind an diesen Dramen deshalb eigentlich mitschuldig!