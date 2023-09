Medikamente in Deutschland werden knapp: Kinderärzte warnen vor „schlimmeren Engpässen“

Von: Patrick Mayer

Ärzte und Apotheker gehen laut eines Berichts im Herbst und Winter von enormen Engpässen bei Medikamenten aus. Auch ein Ampel-Gesetz schafft keine Abhilfe.

Köln – Experten alarmieren: Wie schon im Herbst und Winter 2022 drohen Deutschland auch Ende dieses Jahres Lieferengpässe bei verschiedenen Medikamenten. Das prognostizieren Kinderärzte und Apotheker Anfang September, während in der Bundesrepublik mit Blick auf das Wetter ein sonniger Spätsommer angebrochen ist. Fern von Erkältungswellen.

„Wir rechnen mit noch schlimmeren Engpässen“, erklärte Jakob Maske, Bundespressesprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Die Vereinigung deutscher Kinderärzte erneuerte damit ihre Warnung, die sie schon mehrmals insbesondere für den Winter 2023 ausgesprochen hatte.

Nicht nur bei den Medikamenten für Kinder fehle es demnach an Antibiotika, Schmerz- und Fiebersäften, Inhalationsprodukten mit Cortison sowie Vorräten für Impfungen. Damit nicht genug: Apotheker erwarten Engpässe, etwa auch bei Medikamenten für Herzinfarktpatienten in Deutschland. Und zwar zwischen Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern, unabhängig vom jeweiligen Bundesland.

„Acetylsalicylsäure zur intravenösen Anwendung, welches in Deutschland begleitend bei schweren Herzinfarkten eingesetzt wird und bei manchen Patienten alternativlos ist, ist seitens des Herstellers bis Mitte 2025 nicht lieferbar“, sagte der Geschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Krankenhausapotheker, Christopher Jürgens RND. Ebenfalls eng könnte es demnach beim Schmerzmittel Metamizol sowie bei einzelnen Lokalanästhetika für Krankenhäuser werden.

Mehr noch: Die schwankende Verfügbarkeit führt laut Jürgens zu häufigen Wechseln bei Herstellern und/oder Wirkstoffen. Betroffen sein werden wohl erneut verstärkt Familien mit kleinen Kindern.

„Es ist zu befürchten, dass bei hohen Infektionswellen wie im vergangenen Jahr Eltern wieder durch die halbe Stadt laufen müssen, um Fiebersäfte oder Antibiotika zu bekommen“, hatte der Präsident des BVKJ, Thomas Fischbach, Anfang August der Neuen Osnabrücker Zeitung gesagt. Nach einer Infektionswelle im vergangenen Herbst waren Engpässe bei Kindermedikamenten wie Fieber- und Hustensäften eskaliert. Probleme hatte es auch bei Krebsmitteln und Antibiotika gegeben.

Die Bundesregierung reagierte mit neuen Regelungen. Das im Juli verabschiedete Gesetz zur Bekämpfung von Lieferengpässen bei patentfreien Arzneimitteln und zur Verbesserung der Versorgung mit Kinderarzneimitteln, kurz Versorgungsverbesserungsgesetz oder Lieferengpassgesetz, macht Vorräte von mehreren Monatsmengen für viel genutzte Arzneimittel zur Pflicht. Preisregeln sollen gelockert werden, damit sich Lieferungen nach Deutschland für Hersteller (wieder) mehr lohnen. Doch: Offenbar verpufft das Ziel des Gesetzes bislang. Auf der Liste des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) stehen stattdessen aktuell 510 Arzneimittel, bei denen es Lieferengpässe gibt.

Arzneimittel-Lieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz (ALBVVG)

§ 10 Absatz 1a: Die zuständige Bundesoberbehörde kann im Fall eines drohenden oder bestehenden versorgungsrelevanten Lieferengpasses (...) im Einzelfall gestatten, dass ein Arzneimittel (...) befristet mit einer Kennzeichnung in einer anderen als der deutschen Sprache in den Verkehr gebracht wird. In diesem Fall stellt die zuständige Bundesoberbehörde sicher, dass der Verbraucher in geeigneter Weise Zugang zu den erforderlichen Produktinformationen erhält.