Massive Explosion in der Nacht: Gebäude kann nicht betreten werden – Suchhund durchkämmt Trümmer

Trümmerfeld bis auf die Straße

Von Marcel Prigge schließen

Zu einer massiven Explosion ist es am Mittwochabend in Nienburg in einer Medizintechnik-Firma gekommen. Der Schaden geht in die Millionen.

Nienburg – Erst herrscht nächtliche Stille, dann ein lauter Knall. In Nienburg an der Weser in Niedersachsen hat es am späten Mittwochabend gegen 23 Uhr hat eine massive Explosion in einer Medizintechnik-Firma gegeben. Teile der Hauswand sind dabei auf eine Straße geschleudert worden. Obwohl ein Spaziergänger die Explosion mitbekommen hatte, wurde niemand verletzt.

Explosion in Nienburg: Gebäude komplett zerstört – Suchhund durchkämmt Trümmer

Dabei das zweigeschossige Gebäude mit einem Anbau „großflächig zerstört“ worden, erklärte am Donnerstagmorgen ein Sprecher der Polizei Nienburg gegenüber der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagmorgen. Ein Suchhund sei zum Einsatz in den Trümmern gekommen, nach ersten Erkenntnissen sei aber niemand verletzt worden. Die Explosion sei nach Betriebsschluss geschehen. Der Spaziergänger, der alles mitbekommen hatte, meldete die Explosion der Polizei.

+ Das Gebäude der Zahnmedizin-Firma kann nach ersten Angaben nicht betreten werden. Am heutigen Donnerstag, 6. April 2023, soll ein Statiker zur Überprüfung der Trümmer hinzugezogen werden. © Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Was die Ursache der Explosion war, und inwieweit die Überreste des Gebäudes einsturzgefährdet seien, werde am Donnerstag geprüft, hieß es weiter. Der Schaden lag nach ersten Einschätzungen der Polizei bei mindestens einer Million Euro. Das Gebäude war von dem Betrieb vor circa zwei Jahren neu gebaut und bezogen worden.

Gebäude ist einsturzgefährdet und kann nicht betreten werden: Medizintechnik-Firma in Nienburg explodiert

Wie eine Sprecherin der Polizei Nienburg auf Nachfrage von kreiszeitung.de mitteilt, gibt es zwar keine Hinweise auf Verletzte, „das Gebäude konnte aber auch noch nicht betreten werden“. Zurzeit sei es aufgrund der Explosion massiv einsturzgefährdet. Am heutigen Donnerstag werde ein Statiker hinzugezogen, um das restliche Gebäude zu überprüfen. „Wir können aber zu 99 Prozent davon ausgehen, dass kein Mensch verletzt wurde.“ Angaben zur Explosionsursache könnten noch nicht gemacht werden.

+ Ein Großaufgebot der Polizei und Feuerwehr ist Mittwochnacht, 5. April 2023, zu der explodierten Zahnmedizin-Firma gerufen worden. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. © Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Neben der Polizei war in der Nacht auch ein Großaufgebot der Feuerwehr eingesetzt, heißt es weiter. Durch diese und den örtlichen Energieversorger fand zudem eine Begutachtung statt, um weitere Gefahren wie beispielsweise einen Gasaustritt infolge der starken Beschädigungen auszuschließen. Vorsorglich befanden sich zunächst auch der Rettungsdienst und ein Notarzt am Einsatzort.