Erdbeben in Marokko: Österreicher erlebt Tragödie hautnah mit – „Habe gedacht, die Decke stürzt ein“

Von: Michelle Mantey

Weinende Kinder und panische Eltern saßen zusammen vor ihren Häusern. Augenzeugen berichten, wie sie die Nacht des Erbebens in Marokko erlebten.

Marrakesch – Nach dem Erbeben in Slowenien und Kroatien mit einer Stärke von 4,0 Magnituden, wurde nun das nächste Erdbeben gemessen. In der Nacht zum Samstag, 9. September, werden die Menschen in Marokko plötzlich aus dem Schlaf gerissen. Grund dafür ist ein schweres Erdbeben mit einer Stärke von 6,8. „Ich habe gedacht, die Decke stürzt ein. Dann habe ich schon Leute schreien gehört“, berichtet Galerist Helmut Reinisch gegenüber der Kronen Zeitung.

In Gebieten vom Atlasgebirge bis zur Stadt Marrakesch wurden Gebäude und Kulturdenkmäler teilweise vollständig zerstört. Mehr als 2059 Menschen wurden verletzt, laut einer Meldung der marokkanischen Behörden gibt es bislang 2012 Todesopfer (Stand: 10. September 2023).

Österreicher berichtet von „Weltuntergangsstimmung“ während Erdbeben in Marokko

Der Österreicher Helmut Reinisch reist immer wieder nach Marokko. Zum Zeitpunkt des Erbebens habe er sich in der Stadt Marrakesch befunden, diese liegt circa 70 Kilometer vom Epizentrum entfernt. Er beschreibt, wie die Menschen voller Panik auf einem kleinen Platz in der Stadt zusammenkamen. „Es war Weltuntergangsstimmung“, berichtet er der Kronen Zeitung. „Ich war lange draußen und hab versucht, alte Nachbarn zu beruhigen.“

Eick von Ruschkowski, ein Umweltplaner aus Laatzen in Niedersachsen, sei zum Zeitpunkt des Erdbebens in einem kleinen Hotel untergebracht gewesen. „Ich habe bereits Erfahrungen mit Erdbeben“, berichtete er dem NDR. Sofort begaben sich die Hotelgäste in Sicherheit. Kurz darauf habe sich ein dem Umweltplaner uneinheitliches Bild gezeigt. Während einige Gebäude völlig zerstört wurden, seinen andere nur teilweise oder gar nicht beschädigt.

„Direkt neben uns ist ein ganzes Haus eingestürzt“ – Unternehmer berichtet vom Erdbeben in Marokko

Auch der Unternehmer Stephan Reifeltshammer habe sich mit seiner Tochter in Marrakesch aufgehalten, als das Erdbeben begann. „Direkt neben uns ist ein ganzes Haus eingestürzt“, erzählt er der Kronen Zeitung. „Sofort war alles voller Staub.“ So sei ihm und seiner Tochter die Sicht genommen worden und die beiden haben den Ausgang der Dachterrasse nur ertasten können. Er habe zudem bemerkt, wie Mauerteile auf die Straße fielen. „Menschen liefen panisch und schreiend ins Freie.“

Auch Ruschkowski berichtete, dass viele Menschen aus den einsturzgefährdeten Häusern gelaufen seien. „Was wiederum für Gefahr gesorgt hat, weil herunterfallende Ziegelsteine und Mauerteile natürlich in den engen Gassen ein erhebliches Risiko darstellen.“

Menschen versammeln sich während des Erdbebens in Marokko auf Straßen und zentralen Plätzen. © Kyodo News/IMAGO

Augenzeugen aus Marokko berichten von Gebäuden, die sich plötzlich bewegten

Der in Marokko lebende Abdelhak El Amrani erzählte im Gespräch mit BBC: „Ich konnte sehen, wie sich Gebäude bewegten.“ Die Menschen waren verzweifelt und in Panik zusammengekommen und saßen vor ihren Häusern. „Die Kinder weinten und die Eltern waren verstört,“ erinnert sich El Amrani.

Am schlimmsten ist die Region nahe des Epizentrums betroffen. „Unsere Nachbarn liegen unter den Trümmern und die Menschen arbeiten hart daran, sie mit den verfügbaren Mitteln im Dorf zu retten,“ erklärte Montasir Itri der in einem Bergdorf nicht unweit der Epizentrums wohnt. Erst im Februar erschütterte ein Erdbeben der Stärke 6,4 und 5,8 Teile der Türkei und Syrien. Zehntausende Menschen starben, Millionen verloren ihr Zuhause. (mima)