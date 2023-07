„Adieu“ zum Vogel: Elon Musk ändert das Logo von Twitter

Von: Sandra Kathe

Teilen

Elon Musk revolutioniert den Kurznachrichtendienst, der ihn 44 Milliarden Euro gekostet hat. Der blaue Vogel gehört nun der Vergangenheit an.

Update vom 24. Juli, 11.16 Uhr: Twitter hat ein neues Logo. Anstelle des blauen Vogels erscheint auf der Plattform nun ein X – je nach Hintergrundfarbe in der Farbe schwarz oder weiß. Elon Musk hatte zuvor angekündigt, Twitter grundlegend verändern zu wollen. Mit der Änderung des Logos soll auch die Plattform als solche revolutioniert werden. Der Name Twitter könnte bald Geschichte sein.

Der Vogel auf Twitter gehört nun endgültig der Vergangenheit an. © Mateusz Slodkowski/dpa

„Adieu“ zum Vogel: Elon Musk verkündet Ende von Twitter-Markenzeichen

München/San Francisco – In der Welt eines der wichtigsten Tech-Konzerne der letzten Jahrzehnte brodelt es – und das seit Monaten. Erst herrschte vergangenen Herbst für einige Wochen Chaos um die geplante Firmenübernahme von Twitter durch Tesla-Gründer Elon Musk, dann kam der 44 Milliarden schwere Kauf tatsächlich zustande und kostete knapp die Hälfte der Beschäftigten ihren Job. Vor wenigen Wochen wurde dann bekannt gegeben, dass Twitter künftig die Anzahl der täglich lesbaren Tweets drosseln würde, was eine heftige Kritikwelle auslöste.

Nun geht der umstrittene Twitter-Besitzer sogar noch einen Schritt weiter und hat über mehrere kryptische Tweets am Sonntag weitere mögliche radikale Schritte angekündigt. Zunächst postete der Milliardär eine Umfrage, ob die Standardfarbe der Plattform zu schwarz geändert werden solle. Dann kündigte er gar an: „Und bald sagen wir Adieu zur Marke Twitter und, nach und nach, auch zu allen Vögeln.“ Weitere Tweets vom Sonntag (23. Juli) legen nahe, dass Musk als neues Twitter-Logo gerne ein X hätte.

Musks Pläne für seinen Kurznachrichtendienst: Wird Twitter zu X?

Für die 2006 gegründete Marke wäre das ein massiver Einschnitt, denn angefangen beim Namen der Plattform, die vom englischen Wort für „zwitschern“ inspiriert wurde, dreht sich das gesamte Markenkonzept seit Jahrzehnten um das ikonische Vogellogo, das Wort „Tweet“ ist als Synonym für einen Beitrag auf der Social-Media-Plattform in mehrere Sprachen eingegangen. Aktuell heißt es noch auf der Twitter-Website, das Logo sei für den Dienst angesichts des hohen Erkennungswertes sehr wertvoll.

Twitter-Chef Elon Musk kündigt ambitionierte Pläne für seinen Kurznachrichtendienst an. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Chef hingegen geht in seinen kryptischen Nachrichten sogar noch weiter und schreibt: „Wenn bis heute Abend ein passendes X-Logo gepostet wird, können wir damit morgen weltweit live gehen.“ Nach der Umbenennung des Unternehmens im April 2023, das den Namen Twitter Inc. ablegte und in Anlehnung an Musks bestehende Firma X Holdings Corp. nun den Namen X Corp. trägt, wäre der angekündigte Schritt eine weitere massive Änderung für die Marke Twitter.

Und legte sogar einige Stunden später nach. „Interim X Logo geht heute noch live“, twitterte Musk am Sonntagabend.

Musk will Twitter grunderneuern: Kommt jetzt die neue Super-App?

Die Reaktionen auf die Ankündigung sind gemischt. Während Hunderte Twitter-User:innen mit mehrere mehr oder weniger ernst gemeinten Logo-Vorschlägen auf Musks Tweet reagierten, gehen andere vom endgültigen Niedergang der Marke aus. Schon zuvor hatte Musk immer wieder Andeutungen gemacht, dass es Pläne geben könnte, Twitter unter dem Namen X zu einer Super-App auszubauen, die nach dem Vorbild etwa von WeChat in China viele Funktionen zusammenbringt.

Musk räumte jüngst ein, dass sich die Werbeeinnahmen von Twitter seit der Übernahme halbiert hätten, was einen massiven Einschnitt für die zentrale Geldquelle des Dienstes bedeute. Einige große Werbekund:innen verließen den Dienst, weil sie unter Musk ein negativeres Umfeld für ihre Marken befürchten. Als Reaktion darauf räumte Musk den Chefposten und setzte die erfahrene Managerin Linda Yaccarino ein. Mögliche Konkurrenz hat Twitter zudem erst vor wenigen Tagen durch das neue App-Format Threads des Facebook-Konzerns Meta bekommen, der nach seinem Launch am 5. Juli bereits in kürzester Zeit auf 100 Millionen angemeldete Nutzer:innen kam. (saka mit dpa)