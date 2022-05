Mann stirbt nach Polizeieinsatz in Mannheim: LKA-Sprecher äußert sich zu Videos

Von: Isabel Wetzel

Der Tod eines Mannes nach einem Polizeieinsatz in Mannheim schlägt hohe Wellen. Das LKA Baden-Württemberg verspricht Aufklärung und äußert sich zu den Ermittlungen.

Mannheim – Nach einem Polizeieinsatz in der Innenstadt von Mannheim ist am Montag (2. Mai) ein Mann gestorben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, habe ein Arzt die Beamtinnen und Beamten gerufen, weil der 47 Jahre alte Patient des Zentralinstituts für seelische Gesundheit Mannheim (ZI) Hilfe benötigte. Gegen Mittag traf die Polizei den Mann in der Nähe des Mannheimer Marktplatzes an und überprüfte ihn. Dagegen habe sich der 47-Jährige zur Wehr gesetzt und sei daraufhin von den Polizeikräften überwältigt worden. Er sei dabei kollabiert und habe wiederbelebt werden müssen. Wenig später starb er im Krankenhaus.

Das Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg hat die Ermittlungen übernommen und ein Sprecher betonte am Dienstag (3. Mai), der gesamte Ablauf des Geschehens solle sorgfältig rekonstruiert werden. Die Leiche des Mannes wurde dafür bereits am Mittwoch (4. Mai) in der Rechtsmedizin Heidelberg obduziert – Ergebnisse werde es so schnell aber nicht geben, sagte ein Sprecher der Mannheimer Staatsanwaltschaft, ein Obduktionsbericht könne Wochen dauern. Möglicherweise gebe es aber Ende der Woche erste Erkenntnisse.

Mann stirbt nach Polizeieinsatz in Mannheim: Zahlreiche Hinweise und Videos eingegangen

Bisher haben sich beim LKA in Stuttgart rund 30 Zeuginnen und Zeugen gemeldet. Außerdem seien rund 70 Videos zur Verfügung gestellt worden – inwieweit es sich dabei um Dopplungen handelte, ist nach Worten eines LKA-Sprechers noch unklar. Die Vernehmungen sowie die Auswertung der Videos werden einige Zeit dauern, zumal man noch mit weiteren Hinweisen rechne.

Die Spurensicherung untersucht den Tatort in der Mannheimer Innenstadt, an dem ein 47-Jähriger bei einer Polizeikontrolle zusammengebrochen war. Der Mann starb wenig später im Krankenhaus. © René Priebe/dpa

Die Videos spielen in dem Fall eine besondere Rolle, da direkt nach dem Polizeieinsatz im Netz mehrere Videos aufgetaucht waren, die das Geschehen zeigen sollen. Darauf ist zu sehen, wie ein Polizist mehrfach auf den Kopf eines am Boden liegenden Mannes einschlägt. Ob die Sequenz echt ist und die besagte Kontrolle in Mannheim zeigt, ist bislang nicht bestätigt.

Nach dem Tod eines Mannes nach einer Polizeikontrolle in Mannheim protestierten in Frankfurt mehrere hundert Menschen gegen Polizeigewalt und Rassismus. © Boris Roessler/dpa

Tod nach Polizeieinsatz in Mannheim: Gewerkschaft verurteilt Hass und Hetze

Nach Vorwürfen rassistisch motivierter Gewalt hatte das LKA bereits am Montagabend betont, dass der Verstorbene kein türkischer Staatsbürger sei. Solche Spekulationen habe es zuvor gegeben. Laut Staatsanwaltschaft handelt es sich bei dem Todesopfer allerdings um einen Deutschen. In der Folge demonstrierten bereits am Dienstag hunderte Menschen gegen Polizeigewalt und Rassismus – unter anderem in Mannheim, Heidelberg und Frankfurt. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) verurteilte stattdessen die Hetz- und Hassbotschaften in den Sozialen Medien und wies darauf hin, dass die Hintergründe des Vorfalls weiterhin völlig unklar seien.

Derzeit ist weder die Todesursache bekannt, noch liegen konkrete Ermittlungsergebnisse vor. Die GdP fordert daher mit Nachdruck dazu auf, von eventuellen Vorverurteilungen und Diffamierungen abzusehen.

Mann stirbt in Mannheim: Ermittlungen gegen zwei Einsatzkräfte der Polizei eingeleitet

Gegen die beiden beteiligten Polizeikräfte wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt mit Todesfolge eingeleitet, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Vom Dienst suspendiert sind sie nach Kenntnis des LKA-Sprechers nicht. Disziplinarrechtliche Maßnahmen seien in einem so frühen Stadium unüblich. (iwe/dpa)

Vor etwa einem Jahr hatte ein Video von einem Polizeieinsatz in Göttingen für Aufsehen gesorgt. Das Video, das auf Twitter die Runde machte, hat eine Debatte um Polizeigewalt in Deutschland entfacht. Darauf war zu sehen, wie ein Mann von vier Polizeikräften am Boden gehalten und immer wieder geschlagen wurde. (iwe)

Zeuginnen und Zeugen, Hinweise, Beweismaterial Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes (LKA) Baden-Württemberg in dem Fall dauern an. Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler unter der Telefonnummer 0800/503 503 533 entgegen. Videos können über das Hinweisportal der Polizei Baden-Württemberg übermittelt werden.