AfD-Mann löst mit Video Shitstorm gegen Grünen-Politikerin aus

Von: Niklas Noack

Fadime Tuncur (Grüne) hat einen Shitstorm kassiert. © Arnulf Hettrich/IMAGO

Ein AfD-Politiker hat mit einem Video einen Shitstorm gegen die Grüne Landtagsabgeordnete Fadime Tuncer ausgelöst.

Weinheim/Stuttgart - In diesem Sommer wurde in Deutschland viel über das Thema Gewalt in Freibädern diskutiert. Bei BW24 lesen Sie jetzt, wie ein AfD-Mann mit einem Video einen Shitstorm gegen eine Grüne Politikerin auslöste.

Bei dem AfD-Politiker handelt es sich um den baden-württembergischen Landtagsabgeordneten Daniel Lindenschmid, der in einem Video eine Rede von Fadime Tuncer zusammenschnitt, die sich zu Gewalt in Freibädern äußerte.

In Deutschland kam es in diesem Sommer immer wieder zu Gewalt in Freibädern. Dabei handelte es sich häufiger um sexuelle Belästigung. Ein Thema, das die AfD gerne instrumentalisiert, um gegen Geflüchtete zu hetzen. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) besuchte zuletzt ein Freibad in Stuttgart, um sich ein Bild von der Situation in Schwimmbädern zu verschaffen.