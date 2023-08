36-Jähriger ändert Lotto-Strategie – und knackt den Eurojackpot von 117 Millionen Euro

Von: Michelle Mantey

Teilen

Mit einer ungewöhnlichen Strategie hat ein Mann aus Hamburg den Eurojackpot gewonnen. Sein Gewinn: Unglaubliche 117 Millionen Euro.

Hamburg – Der Wunsch, im Lotto zu gewinnen, ist ein weit verbreiteter Traum. Vor kurzem durfte sich eine Spielerin aus Bayern über mehrere Millionen Euro freuen. Nun hatte ein Hamburger Mann das außergewöhnliche Glück, den kompletten Jackpot abzuräumen.

Er knackte am Freitag den Eurojackpot und sicherte sich die gewaltige Summe von 117 Millionen Euro. Manche Lottospieler verlassen sich auf eine einfache Taktik und wählen Zahlen, die oft gezogen werden. Die Webseite Lottohelden.de empfiehlt jedoch, gängige Kombinationen zu meiden und auf höhere Lotto-Zahlen zu setzen. Auf der Lernplattform studysmarter.de soll der Lottogewinn mittels einer Wahrscheinlichkeitsformel berechnet werden. Bei weiterer Recherche stößt man auf unzählige Strategien und Ratschläge, wie man den Jackpot vermeintlich knacken kann.

Eurojackpot geknackt: Hamburger Lotto-Millionär enthüllt seine Gewinn-Taktik

Der Gewinner aus Hamburg setzte jahrelang auf die gleiche Strategie. In seinem Online-Lotto-Konto spielte er stets die gleichen Zahlen per Dauerschein. Doch nach fünf Jahren änderte er seinen Ansatz. Der 36-Jährige entschied sich, eine neue Glücksformel zu nutzen. „Zum ersten Mal auf eine andere Strategie gesetzt“, so eine Sprecherin der Muttergesellschaft Zeal gegenüber der Bild-Zeitung. Er ließ sich von Freunden und seiner Umgebung inspirieren. 3, 17, 19, 32, 38 und die Eurozahlen 6 und 7 waren seine Zahlen fürs Vermögen. Ob die Freunde, die zu seinem Gewinn beitrugen, auch einen Anteil an der Summe erhalten werden, ist noch offen.

Wie findet man die Zahlen zum Glück? Ein Mann aus Hamburg verrät seine erfolgreich Lotto-Strategie. © OxfordSquare/Imago

Zunächst wurde ihm geraten, seine Identität geheim zu halten, um Anfragen von falschen Freunden oder unseriösen Finanzberatern abzuwehren. Einige versuchen, durch Betrug an das Geld der Lottogewinner:innen zu gelangen. Andere locken mit einem vermeintlichen Lottogewinn, um an die Kontodaten der Personen zu kommen. In beiden Fällen wird zur Vorsicht geraten. Laut Berechnungen von Lotto.de liegt die Chance auf den Jackpot jedoch nur bei 1:140 Millionen. Daher kann man davon ausgehen, dass die Gewinner:innen, wie dieser Mann aus Bayern, einfach nur sehr viel Glück hatten.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Moritz Bletzinger sorgfältig überprüft.