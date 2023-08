Von Welle erfasst – 25-jährige Deutsche ertrinkt beim Baden vor Mallorca

Von: Bjarne Kommnick

In der Bucht von Sa Calobra ist eine deutsche Urlauberin vor Mallorca bei einem Badeunfall ums Leben gekommen. © IMAGO

Auf Mallorca ist es zu einem tragischen Badeunfall gekommen. Eine Urlauberin schwimmt auf das Meer hinaus, dort kommt es zum Unglück.

Palma – Eine 25-jährige Urlaubern aus Deutschland hat nur einen Tag nach dem schweren Unwetter auf Mallorca bei einem Badeunfall in der Felsbucht von Sa Calobra im Nordwesten der Insel ihr Leben verloren. Die Polizei teilte am Dienstag mit, dass die Frau mit ihrem Partner am Montag nur wenige Stunden nach dem orkanartigen Sturm, bei dem sogar Kinder auf Luftmatratzen weggeweht worden, auf das Meer geschwommen sei und dabei von einer großen Welle erfasst wurde.

Badeunfall vor Mallorca: Deutsche Urlauberin von Welle mitgerissen und ertrunken

Laut übereinstimmenden Berichten lokaler Medien sei zudem die starke Strömung der 25-Jährigen zum Verhängnis geworden, sodass es ihr nicht gelungen sei, an das Ufer zurückzuschwimmen. Darauf hin hätten Zeugen die Seenotrettung alarmiert. Die Einsatzkräfte haben mit einem Hubschrauber das Gebiet abgesucht und die bereits bewusstlose Frau aus dem Meer bergen konnten, wie ein Sprecher der Polizei berichtet.

Im Krankenhaus hätten Ärzte jedoch nur noch den Tod der jungen Frau feststellen können. Ihr Partner hingegen habe sich an einer Klippe festklammern können und wurde mit Schürfwunden ebenfalls von einem Helikopter in ein Krankenhaus gebracht. Über den genaueren Zustand des jungen Mannes machten die Behörden zunächst keine weiteren Angaben. Bereits vor wenigen Tagen ist eine deutsche Urlauberin bei einem Badeunfall vor Mallorca ums Leben gekommen.

Junge Frau aus Deutschland ertrinkt bei Warnstufe Gelb vor der Küste Mallorcas

Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Zum Zeitpunkt des Unglücks galt an der Küste aufgrund des hohen Wellenganges die Warnstufe Gelb des Wetterdienstes Aemet. Ein Team von Rettungsschwimmern sei an dem steinigen Strand zwischen den Felsklippen von Sa Calobra nicht.

Bereits seit Sonntag sind zwei deutsche Segler nach dem Unwetter auf Mallorca spurlos verschwunden. Schon Tage zuvor machte sich das Unwetter über Südeuropa bemerkbar, auf einem Mallorca-Rückflug berichten Passagiere von schweren Turbulenzen und Panik an Bord. Auch in Italien haben die Behörden derzeit eine unwetterbedingte Katastrophenwarnung ausgegeben.