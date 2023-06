Toter Wal auf Mallorca entdeckt – Behörden wollen ihn zwischen Felsen liegen lassen

Von: Nadja Zinsmeister

Vor der Küste Mallorcas entdeckten Anwohner:innen einen toten Wal. Dabei handelt es sich noch um ein Jungtier. Jetzt soll die Todesursache ermittelt werden.

Palma - Anwohner:innen haben an der Nordküste von Mallorca einen traurigen Fund gemacht: Ein toter Pottwal klemmte zwischen zwei Felsen an der Steilküste des Tramuntana-Gebirges. Nun wollen Behörden ermitteln, was die Todesursache für das junge Tier war. An der Nordseeküste in England hat unterdessen ein toter 30 Tonnen schwerer Finnwal Behörden vor logistische Schwierigkeiten gestellt.

Ein Anwohner habe den Kadaver des Tieres am Montag gefunden und daraufhin die zuständigen Behörden informiert, berichteten die Regionalblätter Mallorca Zeitung und Mallorca Magazin am Donnerstag unter Berufung auf einen Sprecher der Stiftung des Palma-Aquariums. Der Fundort liege zwischen den Ortschaften Banyalbufar und Estellencs. Vor der Küste Spaniens spielten sich Mitte Mai bereits dramatische Szenen mit Walen ab: Orcas attackierten ein Boot auf dem offenen Meer. Solche Vorfälle häufen sich, sodass Forschende nun ein Nachahmungseffekt bei den Walen vermuten.

Anwohner:innen entdecken toten Pottwal auf Mallorca - Kadaver klemmte zwischen zwei Felsen

Bei dem Pottwal handele es sich laut Angaben des Sprechers um ein weibliches Jungtier, das etwa vier Meter lang ist. Außerdem habe es Informationen des Mallorca Magazins zufolge 1.000 Kilogramm gewogen. Ein Anwohner habe Mitarbeitern der Stiftung sein Boot zur Verfügung gestellt, um den Kadaver zwischen den Felsen zu erreichen und Gewebeproben zu entnehmen. Damit wolle man nun die Todesursache des Wals ermitteln. Auf der spanischen Urlaubsinsel sei zuletzt im Mai 2021 ein toter Pottwal entdeckt worden.

Der Kadaver eines Pottwals (Physeter macrocephalus) in einer Bucht. (Symbolfoto) © imago stock&people / blickwinkel

Das tote Jungtier bleibt unterdessen an Ort und Stelle. Behörden planen nicht, den Kadaver zu entfernen, da er durch seine Position zwischen Felsen keine Gefahr für Schiffe oder Badegäste darstelle. „Und für das Ökosystem ist es durchaus positiv“, sagte der Sprecher gegenüber der Mallorca Zeitung. „Viele andere Meeresbewohner können sich von dem Körper ernähren, was zu einer Stärkung des Lebensraums führt.“ Eine Entfernung finde demnach nur statt, wenn es notwendig ist. Unter anderem, weil die Kosten für solche Aktionen sehr teuer seien. Man müsse die Müllabfuhr beauftragen, den Kadaver zu entfernen.

Toter Pottwal vor Mallorcas Küste entdeckt - wie sollten Badegäste bei einem Fund reagieren?

Pottwale sind nach Informationen der Naturschutzorganisation Pro Wildlife in allen Weltmeeren vertreten. Männliche Tiere können bis zu 20 Meter lang und mehr als 50 Tonnen schwer werden. Außerdem seien sie unter den Säugetieren rekordverdächtig: Es wird angenommen, dass sie auf der Suche nach Nahrung bis zu 3.000 Meter tief tauchen können.

Wer als Badegast einen toten Wal findet, solle laut der Stiftung unbedingt die Finger von dem Kadaver lassen. Auch kranke Tiere jeglicher Art sollten im Ozean nicht berührt werden. Die Stiftung empfiehlt, den Notruf 112 zu wählen. Über den Anruf würden die zuständigen Behörden kontaktiert und sich fachgerecht um den Kadaver gekümmert werden. Meist übernehme das die Stiftung auf Mallorca. (nz mit dpa-Material)