Schnee bis Mai? Meteorologe rechnet nun mit Wettersturz

Von: Robin Dittrich

Wer sich auf sommerliche Temperaturen einstellen wollte, wird bis zum Mai enttäuscht. Laut einem Wetter-Experten könnte es sogar noch schneien.

Kassel – Nach vielen Wochen voller Schnee, Regen und unangenehmen Temperaturen, geht es in dieser Woche bergauf. Bis zu 26 Grad sollen es am Wochenende werden. Kommt dann schon der Sommer? Wohl eher nicht: Ein Meteorologe rechnet sogar mit erneutem Schnee.

Wettersturz kommt bis zum Mai – schneit es sogar?

Zum kommenden Wochenende könnte es an deutschen Stränden voll werden: Bis zu 26 Grad sollen die Temperaturen betragen. Wer seine Jacken dann schon in den Schrank räumen will, sollte das noch etwas länger aufschieben. Wie der Diplom-Meteorologe Dominik Jung auf wetter.net mitteilt, wird es nur vorübergehend wärmer, „danach droht direkt wieder der große Temperatursturz.“ In der Nacht soll Frost weiterhin möglich sein, teilweise kann es sogar schneien.

Am Wochenende nur vorübergehend hohe Temperaturen – danach folgt der Temperatur-Sturz. © Rene Traut/Imago (Symbolbild)

Wetter-Experte Jung will bei seiner Prognose bis zum Mai nicht ausschließen, dass es auch im fünften Monat des Jahres 2023 noch vereinzelte Schneefälle geben wird. Schon am Donnerstag ist in den Hochlagen Schneeregen möglich. „Dauerhafte Wärme und Sonnenschein sind nicht in Sicht“, muss Jung enttäuschen. Das gute Wetter am Freitag und Samstag sollte ausgenutzt werden, davor und danach sieht es grau aus.

Wetter-Achterbahn im Frühling – wann wird es länger warm?

Zunächst wurden in der gesamten Woche sommerliche Temperaturen angekündigt – die positive Prognose hielt nicht lange an. „Das Kälte-Ei versaut uns in dieser Woche das Frühlingswetter“, so Wetter-Experte Dominik Jung. Nächtliche Temperaturen von minus fünf Grad sind dabei keine Seltenheit. Auf einer Höhe von 1.500 Metern kann es sogar bis zu minus acht Grad werden. Wie lange hält diese Wetter-Achterbahn in diesem Jahr an?

Bis zu dauerhaft hohen Temperaturen kann es noch etwas dauern. Dominik Jung spricht von einer regelrechten Achterbahnfahrt. Nach Frost am Donnerstag wird es Freitag und Samstag warm: Samstag sind bis zu 26 Grad drin. „Wer sich auf dauerhaft warmes und schönes Frühlingswetter freut, den müssen wir erstmal weiter vertrösten“, sagt Jung. Der Sommer soll hingegen wärmer als viele vorherige werden. Bald könnte es statt kalt und nass also warm und trocken sein – es sind rosige Wetter-Aussichten.