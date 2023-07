Luxusproblem mit Eszett?

Von: Boris Halva

Warum die Diskussion um die Rechtschreibreform im Rückblick irgendwie niedlich wirkt.

Dass das Daß, wenn es erst einmal verschwunden ist, kaum vermisst werden würde – das hätten vor 25 Jahren wohl die wenigsten geglaubt. Da regte sich angesichts der dräuenden Reform in vielen Menschen neben Unwohlsein auch die Frage, was dieses Sammelsurium neuer Wortschöpfungen wohl sein sollte. So viele Begriffe mit drei Konsonanten hintereinander! Und überhaupt: Wo ist das schöne Eszett geblieben?! Wäre das Internet 1998 schon gewesen, was es heute ist, wäre zu dieser Zeit ganz bestimmt der Shitstorm erfunden worden.

Andererseits: Die damals umgesetzte Rechtschreibreform war ja nicht die erste Veränderung der deutschen Schriftsprache; in den rund 800 Jahren, die vergangen sind, seit Walther von der Vogelweide durch die Lande zog und seine Minnen sang, hat sich das Deutsche stetig und mannigfach verändert. Und die allermeiste Zeit ist der Wandel der Sprache ja auch einer Art Sinn gefolgt, was erst im Zuge der Anfang der Neunzigerjahre auf den Weg gebrachten Rechtschreibreform so laut und von so vielen angezweifelt wurde, dass 2004 der Rat für deutsche Rechtschreibung eingesetzt wurde. Der sollte nicht nur jene einbinden, die die Reform kritisierten, sondern fortan auch „die Einheitlichkeit der Rechtschreibung im deutschen Sprachraum“ bewahren und, wie es auf der Internetseite zur Aufgabe des Rates heißt, diese „auf der Grundlage des orthografischen Regelwerks im unerlässlichen Umfang“ weiterentwickeln. Sehr löblich und eigentlich ein guter Ansatz.

Schade ist nur, dass sich in den vergangenen Jahrzehnten parallel dazu mit dem Internet ein sprachlicher Rummelplatz etabliert hat, auf dem sich nur eine Minderheit derer, die sich da tummeln, um Rechtschreibung und guten Ausdruck schert. Dagegen ist die Frage „Daß oder dass?“ ein echtes Luxusproblem.