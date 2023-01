Räumung von Lützerath: Unter den Protestierenden laut Polizei auch Familien mit Kleinkindern

Erste Auseinandersetzungen: Was bisher bei der Lützerath-Räumung passiert ist

Von: Kilian Bäuml

Seit Mittwochmorgen ist die Polizei dabei, das besetzte Dorf Lützerath zu räumen. Der Ort soll dem Kohleabbau weichen, doch Klimaaktivist:innen protestieren dagegen.

+++ 12:35 Uhr: Bei der Räumungsaktion in Lützerath wird angeblich die Arbeit von Journalist:innen durch die Polizei behindert. Das wirft die Nachrichten-Website zu digitalen Freiheitsrechten „netzpolitik.org“ den Einsatzkräften auf Twitter vor. Demnach seien Journalist:innen der Zugang zu dem Gebiet verweigert worden, andere Reporter:innen seien von Beamten abgeführt worden.

„Die Einschränkungen der Pressefreiheit in Lützerath haben nach Berichten der Journalistengewerkschaft dju heute massiv zugenommen. Journalisten wurden laut dem Bericht von der Polizei gezwungen, Bilder zu löschen. Updates dazu gibt es bei @ver_jorg“, schreibt Markus Reuter von „netzpolitik.org“ auf Twitter. Eine Stellungnahme der Polizei dazu gibt es aktuell nicht.

+++ 12:02 Uhr: Unter den Besetzer:innen des Braunkohleorts Lützerath sind nach Angaben der Polizei auch Familien mit kleinen Kindern. „Aufgrund weitreichender Gefahren im Einsatzraum, appelliert die Polizei Aachen an die Erziehungsberechtigten, den Bereich umgehend mit ihren Kindern zu verlassen“, schrieben die Beamten auf Twitter, ehe es im Verlauf der Räumungsaktion zu Rangeleien mit den Klima-Aktivist:innen kam. Berichten der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zufolge seien einige Protestierende den Aufforderungen der Polizei gefolgt und verließen freiwillig das Gebiet. Doch der Großteil wolle weiter Widerstand leisten.

„Die Menschen sind fest entschlossen dazubleiben, auszuharren, die Bäume und die Gebäude zu schützen“, sagte Mara Sauer, eine Sprecherin der Initiative „Lützerath lebt“. Andere Demonstrant:innen protestierten auch bewusst mit leisen Tönen gegen den Polizeieinsatz, so die dpa. Ein Aktivist saß demnach mitten im Regen an einem alten Klavier und spielte, während die Beamten in den Ort vorrückten. Andere hatten sich um ein Kreuz versammelt, beteten und sangen.

Erstmeldung vom 11. Januar, 11:52 Uhr: Erkelenz – Der Räumungseinsatz für das von Klimaaktivist:innen besetzte Lützerath ist am Mittwochmorgen (11.01.2023) begonnen worden. Der Ort wurde von Polizeikräften umstellt und es kam zu gewalttätigen Zwischenfällen. Die Einsatzkräfte wurden von den Protestierenden mit Molotowcocktails, Pyrotechnik und Steinen beworfen, berichtet das Polizeipräsidium Aachen.

Der Konflikt um Lützerath hält seit Monaten an, der Ort ist ein zentrales Symbol für Klimaschutzaktivist:innen aus ganz Deutschland. Für die seit längerem angekündigte Räumung wird deshalb eine Eskalation befürchtet. Die Polizei ist bei der Räumung als sogenannte Amtshilfe tätig. Die Entwicklung der Räumung von Lützerath werden im oben verlinkten Livestream der Tagesschau gezeigt.

Die Polizei ist am Mittwoch (11. Januar) mit einem Großaufgebot in Lützerath und räumt den von Klimakativist:innen besetzen Ort. © Insa Fassbender/AFP

Lützerath wird geräumt: Aktivistinnen und Aktivisten wollen bleiben

Die Polizei appellierte zunächst an die Aktivist:innen, friedlich zu bleiben und den Bereich zu verlassen. Inzwischen wurden die Protestierenden von der Polizei ultimativ aufgefordert, die Besetzung des Braunkohleortes aufzugeben. Das sei die letzte Möglichkeit, den Ort freiwillig zu verlassen. Andernfalls „müssen Sie mit der Anwendung unmittelbaren Zwangs rechnen“, hieß es in einer Durchsage der Polizei am Mittwochmorgen. Auch die RWE, Eigentümer der Siedlung, appelliert an die Protestierenden, das Gelände zu verlassen. Viele Protestierende möchten jedoch weiterhin Widerstand leisten.

Die Protestierenden wehren sich mit Barrikaden und Menschenketten gegen die laufende Räumung. Bei einer weiteren Aktion mit dem Namen „Gegenschlag“ wurde der Zugang in den Tagebau bei Jackerath von einem Dutzend Menschen blockiert. Dadurch sei der Hauptzugang der Polizei zu ihrem Logistiklager im Tagebau gesperrt.

Die Protestierenden wehren sich gegen die Räumung des Ortes Lützerath. © Rolf Vennenbernd/dpa

Lützerath soll der Braunkohle weichen: Protestierende blockieren die Räumung der Polizei

Der Energiekonzern RWE will den bei Lützerath liegenden Tagebau Garzweiler ausdehnen und die unter dem Ort liegende Kohle abbauen. Zu diesem Zweck soll das verlassene Dorf abgerissen werden. Die RWE ist mittlerweile Eigentümer und erklärte, dass der Rückbau der Siedlung am Mittwoch beginne und anschließend „bergbaulich in Anspruch genommen werden“.

Als eine der ersten Maßnahmen werde „aus Sicherheitsgründen“ ein gut anderthalb Kilometer langer Bauzaun aufgestellt. „Er markiert das betriebseigene Baustellengelände, wo in den nächsten Wochen die restlichen Gebäude, Nebenanlagen, Straßen und Kanäle der ehemaligen Siedlung zurückgebaut werden“, erklärte RWE. Zudem würden Bäume und Sträucher entfernt. Anschließend könne der nahe Tagebau Garzweiler damit beginnen, die Braunkohle für die Stromerzeugung in den Kraftwerken der Region unter dem ehemaligen Ort freizulegen.

Eskalation bei Räumung von Lützerath befürchtet: Protestierende wollen „dass die Kohle im Boden bleibt“

Die Klimaaktivist:innen befürchten, dass es zu einer Eskalation kommen wird. „Wir sehen in den letzten Tagen, also schon vor Beginn der tatsächlichen Räumung, eine große Provokation und Eskalation von Seiten der Polizei in Richtung der Aktivist:innen – das bereitet mir große Sorgen“, sagt die Klimaaktivistin Pauline Brünger dem Bayerischen Rundfunk. Weiter betont sie, dass die Protestierenden friedlich demonstrieren wollen. Ihr Ziel sei es, „dass die Kohle im Boden bleibt“. Auch die bekannte deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat sich zu den Protesten in Lützerath geäußert.

Vorwürfe gibt es auch für die Grünen. Sie sollen einen schmutzigen Deal mit der RWE ausgehandelt haben, der kein CO₂ spart, sagt Brünger. Auch die Grünen Jugend reiht sich ein. Es gebe einen Konflikt mit der Mutterpartei. Dieser betreffe jedoch nicht nur die Grüne Jugend, sondern auch viele andere Partei-Mitglieder, sagt Sarah-Lee Heinrich, Bundessprecherin der Grünen Jugend. (kiba/afp/dpa)