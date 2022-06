Queen Elizabeth II: So sehen Sie das 70. Thronjubiläum live im TV und Live-Stream

In London wird das 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. gefeiert. Das Programm kann live im TV mitverfolgt werden. Alle Infos im Überblick.

London – Ganze 70 Jahre regiert Queen Elizabeth II. bereits auf dem britischen Thron. Dieses Jubiläum soll schließlich in einer mehrtägigen Veranstaltung mit Paraden und Festen gebührend gefeiert werden. Doch nicht nur die Königsfamilie selbst wird anwesend sein, sondern auch tausende von Fans der britischen Royals versammeln sich in London, um die 96-Jahre alte Regentin zu bejubeln.

Erst im Februar infizierte sich die Queen mit Corona, doch das scheint sich trotz des hohen Alters nicht stark auf ihre Gesundheit ausgewirkt zu haben. Vom 2. bis 5. Juni finden nun verschiedene Veranstaltungen zu Ehren der Queen in der Hauptstadt in Großbritannien statt. Einige werden zudem live im Fernsehen übertragen, sodass auch internationales Publikum sich an den Feierlichkeiten erfreuen kann.

70. Thronjubiläum der Queen Wann 2. bis 5. Juni Wo London Was Paraden, Konzerte, Straßenfeste, Gottesdienste

70. Thronjubiläum der Queen: Hier sehen Sie das Event live im TV

Das royale Event startet am Donnerstag (2. Juni) mit der Militärparade „Trooping the Colour“, welche live im Fernsehen übertragen wird, und endet schließlich am Sonntag (5. Juni) mit einem großen Festumzug. Einige der geplanten Veranstaltungen können auch von deutschen Zuschauer:innen live im Fernsehen mitverfolgt werden.

Das ist das Live-Programm zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. im TV:

2. Juni, Militärparade live: 3sat (ab 10.15 Uhr); ARD (ab 11.35 Uhr); RTL (ab 11 Uhr)

3sat (ab 10.15 Uhr); ARD (ab 11.35 Uhr); RTL (ab 11 Uhr) 3. Juni, Dankgottesdienst in der St. Pauls Cathedral live: ZDF (ab 12 Uhr)

70 Jahre auf dem Thron: Reportagen und Dokumentationen zu der Queen im TV

Fans der Queen sowie Interessierte können sich neben den Live-Übertragungen aus London aber auch über das Leben der britischen Königin umfangreich informieren. Einige deutsche TV-Sender strahlen umfassende Dokumentationen aus. Folgende Serien und Reportagen sind wegen des Thronjubiläums der britischen Königin im Programm:

Donnerstag, 2. Juni:

10 Uhr: „Elizabeth II. - So privat wie nie“ - RTL

„Elizabeth II. - So privat wie nie“ - RTL 11 Uhr : „Exclusiv Spezial: Ein Leben für die Krone - Das Queen-Jubiläum“ - RTL

: „Exclusiv Spezial: Ein Leben für die Krone - Das Queen-Jubiläum“ - RTL 20.15 Uhr: „Elizabeth II. - Ein Leben zwischen Herz und Krone“ - RTL

„Elizabeth II. - Ein Leben zwischen Herz und Krone“ - RTL 20.15 Uhr : „Die Queen und ihre Premiers“ - Arte

: „Die Queen und ihre Premiers“ - Arte 21.10 Uhr: „Prinzgemahle“ - Arte

„Prinzgemahle“ - Arte 22.05 Uhr: „Zerbrechen jetzt die Windsors?“ - RTL

„Zerbrechen jetzt die Windsors?“ - RTL Freitag, 3. Juni:

10 Uhr: „Elizabeth & Margaret: Gefangen zwischen Liebe und Pflicht“ - RTL

„Elizabeth & Margaret: Gefangen zwischen Liebe und Pflicht“ - RTL 13.30 Uhr: „Die Queen und die Macht der Bilder“ - ZDF

„Die Queen und die Macht der Bilder“ - ZDF 20.15 Uhr: „Der Jahrhundertbesuch - Die Königin in Deutschland“ - WDR

„Der Jahrhundertbesuch - Die Königin in Deutschland“ - WDR Samstag, 4. Juni:

13.50 Uhr: „Skandale und Affären: Die britischen Royals - Teil 1 und 2“ - RTL

„Skandale und Affären: Die britischen Royals - Teil 1 und 2“ - RTL 16.30 Uhr: „7 Fragen an die Queen“ - ARD

„7 Fragen an die Queen“ - ARD Sonntag, 5. Juni:

14.10 Uhr: „Royale Paare“ - Arte

„Royale Paare“ - Arte 15.10 Uhr: „Die Queen und ihre Premiers“ - Arte

„Die Queen und ihre Premiers“ - Arte 18 Uhr: „Elizabeth II. - Ihr Leben für die Krone“ - ZDF

„Elizabeth II. - Ihr Leben für die Krone“ - ZDF 19.15 Uhr: Die Höhepunkte der Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum - ZDF

Die Höhepunkte der Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum - ZDF 19.30 Uhr: „70 Jahre in Diensten der Monarchie“ - ARD

Queen Elizabeth II.: Ganz London feiert 70. Thronjubiläum der britischen Königin

Am Samstag (4. Juni) ist geplant, dass die Queen bei einem Pferderennen in Epsom Downs im Südwesten Londons vorbeischaut. Anschließend steigt abends eine große Party inklusive Konzert am Buckingham Palace, für die im Vorfeld auch Tickets verkauft wurden. Dort werden unter anderem die Band Queen mit Adam Lambert als Sänger, Stars wie Craig David, Sir Elton John, Andrea Bocelli sowie Alicia Keys auftreten.

Am Sonntag, dem letzten Tag der Feierlichkeiten, finden in vielen Teilen Londons sogenannte „Big Lunches“ (dt.: große Mittagessen) statt. Bei der abschließenden Parade auf der Prachtstraße The Mall, dem Platinum Pageant, werden dann verschiedene Künstler:innen und Musiker:innen erwartet. Große Corgi-Puppen sind ebenfalls Teil der Show. Corgis sind schließlich die Lieblingshunderasse von Queen Elizabeth II.

Zu den Feiern wird Queen Elizabeth II. ihre Familie um sich haben. Traditionell treten die wichtigsten Royals neben der Königin, nach der am Donnerstag stattfinden Militärparade, auf den Balkon des Londoner Buckingham Palace. Dazu zählen ihr Sohn Prinz Charles, dessen Sohn Prinz William sowie die Tochter der Queen, Prinzessin Anne, samt Familie. Nicht auf dem Balkon zu sehen sein werden Prinz Harry mit seiner Ehefrau Meghan Markle und ihren Kindern. Trotz schwieriger Beziehung zu den britischen Royals sind sie allerdings zum Thronjubiläum der britischen Königin nach London gereist. (asc)