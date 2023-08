Praktisches Jahr im Medizinstudium: „Wer will sich von Studenten in dem Zustand behandeln lassen?“

Von: Michelle Brey

Rund jeder dritte bis vierte Studierende im Praktischen Jahr leidet an Burnout, wie eine Studie ergab. © N. Bruckmann/Midjourney (maschinell erstellt*)

Die Bedingungen im praktischen Jahr sind Medizinstudierenden zufolge unzureichend. Sie pochen mit einer Petition ans Gesundheitsministerium auf Änderungen.

Frankfurt – 40 Stunden oder mehr pro Woche, Krankheitstage, die von den Urlaubstagen abgezogen werden, eine Aufwandsentschädigung, die oftmals unter dem BAföG-Höchstsatz liegt. In 13 Städten demonstrierten Medizinstudierende deshalb Mitte Juli. Eine Petition soll ihr Übriges tun. Die Forderungen sind vielseitig – und betreffen das sogenannte Praktische Jahr (PJ) gegen Ende des Studiums. Konkretes Motto: „Ausbildung statt Ausbeutung“.

„Am Ende des Tages ist die aktuelle Situation schlecht für alle Beteiligten. Aber schlecht vor allem auch für die Patienten“, sagt ein Medizinstudent aus Bayern fr.de von IPPEN.MEDIA. Der 25-Jährige steht kurz vor seinem zweiten Staatsexamen, auf welches das Praktische Jahr, beginnend im November 2023, folgt. Ihm und vielen anderen geht es um eine qualitativ hochwertige Ausbildung und faire Bedingungen. Zwar habe er keine direkten Konsequenzen zu befürchten. Aus persönlichen Gründen und um eventuelle spätere Beeinträchtigungen seines Universitäts- und Berufslebens zu verhindern, möchte er anonym bleiben. Wir nennen ihn in dieser Geschichte daher Felix.

Medizinstudent:innen demonstrieren: „Krasses Missverhältnis zwischen Aufwand und Ertrag“

„So wie das PJ momentan ist, nehmen wir Studierende zwar sehr viel an Erfahrung mit. Aber man muss es schon fast wie ein zweites Freiwilliges Soziales Jahr sehen. Ich sehe ein total krasses Missverhältnis zwischen Aufwand und Ertrag“, blickte Felix auf die Bedingungen.

Praktisches Jahr im Medizinstudium Alle Medizinstudent:innen in Deutschland müssen „nach Bestehen des zweiten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung“ das Praktische Jahr absolvieren. Konkret heißt das: 48 Wochen Arbeit. Diese gliedern sich in drei Abschnitte mit je 16 Wochen. Die Rahmenbedingungen für Medizinstudium und somit auch für das PJ sind gesetzlich in der Approbationsordnung festgehalten.

Aus Sicht der Studierenden sind die Rahmenbedingungen unzureichend. Im Juli 2023 rief die Bundesvertretung für Medizinstudenten in Deutschland (bvmd) deshalb eine Petition mit vier Forderungen ins Leben. Sie richtet sich unter anderem an das Bundesgesundheitsministerium (BGM) um Karl Lauterbach. Hintergrund: Die Approbationsordnung soll reformiert werden – „eine sehr gute Gelegenheit, Forderungen durchzusetzen“, wie Felix im Gespräch mit fr.de von IPPEN.MEDIA betonte.

Schon 2019 demonstrierten Medizinstudierende für bessere Bedingungen im PJ. Damals wurden die Forderungen in der Folge teilweise übernommen. © Müller-Stauffenberg/Imago

Praktisches Jahr im Medizinstudium: Krankheitstage werden von Urlaubstagen abgezogen

Im Zentrum der Petition stehen die Aufwandsentschädigung, eine Trennung von Krankheits- und Fehltagen, eine qualitativ hochwertige Ausbildung und ein zeitlicher Mindestabstand zwischen dem PJ und dem dritten Staatsexamen.

„Wir haben 30 Urlaubstage über das ganze Jahr hinweg. Wenn du krank bist, wird das jedoch als Urlaubstag gezählt. Hinzu kommt, dass zwischen der letzten PJ-Woche und dem letzten Staatsexamen teilweise nur eine Woche Zeit liegt. Wenn du Pech hast, erwischst du einen der ersten Termine. Deshalb heben sich viele Studierende ihre Urlaubstage fürs Lernen am Ende sogar noch auf“, erklärte der 25-Jährige, der mit vielen anderen Student:innen im Austausch steht.

Student über das Praktische Jahr: „Wahnsinn, dass es so etwas noch gibt“

Ein Freund von ihm arbeite neben dem PJ zusätzlich in einer Chirurgie – „um seinen Lebensunterhalt zu verdienen“. Denn: Für das Praktische Jahr gibt es teilweise eine sehr geringe, nicht selten aber auch gar keine Aufwandsentschädigung. „Das hängt sehr vom jeweiligen Krankenhaus ab“, so Felix. „Gerade die ländlichen Krankenhäuser zahlen teilweise mehr. Die Lehrkrankenhäuser in der Stadt zahlen eher weniger, manchmal auch gar nichts bis auf ein Mittagessen – sie wissen, dass sie immer Medizinstudenten finden, die keinen Bock haben, für das PJ aufs Land zu fahren“, sagte er weiter.

Gleichzeitig dürfe nicht hinten herunterfallen, dass im PJ auch viel gelernt werde. „Das ist natürlich kein reines Arbeiten. Aber das Verhältnis stimmt nicht.“ In Bezug auf die Bedingungen im Allgemeinen fügte er an: „Eigentlich ist es Wahnsinn, dass es so etwas überhaupt noch gibt.“

Praktisches Jahr: Barometer 2023 vom Marburger Bund liefert harte Fakten

Dass die Aussagen von Felix und die Forderungen der bvmd nicht aus der Luft gegriffen sind, zeigt eine aktuelle Umfrage des Marburger Bundes. Die Angaben von 1682 angehenden Ärztinnen und Ärzten liefern unter anderem ein umfassendes Bild in Bezug auf die gestellten Forderungen für das Praktische Jahr.

60 Prozent absolvierten es in einem Lehrkrankenhaus, 32 Prozent in einem Universitätsklinikum, rund sieben Prozent im Ausland.

Arbeitszeit: 55 Prozent verbrachten 40 bis 50 Stunden pro Woche im Krankenhaus, fünf Prozent überschritten 50 Stunden pro Woche. Knapp 40 Prozent waren weniger als 40 Stunden in der Klinik.

55 Prozent verbrachten 40 bis 50 Stunden pro Woche im Krankenhaus, fünf Prozent überschritten 50 Stunden pro Woche. Knapp 40 Prozent waren weniger als 40 Stunden in der Klinik. Wochenend- und Nachtschichten: Bei nahezu der Hälfte der Student:innen kam das regelmäßig vor. Entlohnt wurden sie dafür außerhalb der PJ-Aufwandsentschädigung zum Großteil gar nicht (80 Prozent).

Bei nahezu der Hälfte der Student:innen kam das regelmäßig vor. Entlohnt wurden sie dafür außerhalb der PJ-Aufwandsentschädigung zum Großteil gar nicht (80 Prozent). Entlohnung: Sie liegt deutlich unterhalb des BAföG-Höchstsatzes (2023: 934 Euro). 17 Prozent der Befragten erhielten nur bis zu 300 Euro pro Monat, elf Prozent erhielten keine Geld- oder Sachleistung. Bei 62 Prozent lag die Aufwandsentschädigung zwischen 301 und 649 Euro. Acht Prozent erhielten 650 bis 934 Euro, 2,4 Prozent mehr als 934 Euro pro Monat.

Sie liegt deutlich unterhalb des BAföG-Höchstsatzes (2023: 934 Euro). 17 Prozent der Befragten erhielten nur bis zu 300 Euro pro Monat, elf Prozent erhielten keine Geld- oder Sachleistung. Bei 62 Prozent lag die Aufwandsentschädigung zwischen 301 und 649 Euro. Acht Prozent erhielten 650 bis 934 Euro, 2,4 Prozent mehr als 934 Euro pro Monat. Weitere Aspekte der Umfrage lassen sich hier nachlesen.

Petition für Medizinstudierende: Gesundheitsministerium nimmt Stellung

Die Forderungen „sind bekannt und wurden bereits im Zusammenhang mit den Vorentwürfen des aktuellen Referentenentwurfs von der bvmd angesprochen“, hieß es vom Bundesgesundheitsministerium auf Anfrage von IPPEN.MEDIA. Gemeint ist hiermit ein Referentenentwurf zur Neuregelung der ärztlichen Ausbildung (also ein Referentenentwurf der Approbationsordnung).

Ein überarbeiteter Referentenentwurf sei „unlängst“ an Bundesressorts, Länder und ausgewählte Verbände (etwa der bvmd) geschickt worden. Im Rahmen der Prüfung der Stellungnahme beschäftige sich das BGM mit den „Vorstellungen der bvmd“.

Es gelte weiter zu beachten, „dass der Vollzug der Approbationsordnung in die Zuständigkeit der Länder fällt, dass es hochschulrechtlich die Freiheit von Forschung und Lehre zu beachten gilt und das PJ Bestandteil des Studiums und nicht eine an ein abgeschlossenes Studium anschließende praktische Tätigkeit ist.“ Den Spielräumen des Bundesrechts seien daher Grenzen gesetzt.

Nicht zuletzt sehe der überarbeitete Referentenentwurf schon deutliche Verbesserungen für das PJ vor. Etwa „konkrete Vorgaben für die Betreuung und Einbeziehung der Studierenden in die ärztlichen Tätigkeiten“ oder „begleitende Lehrveranstaltungen und Freistellungen für das Eigenstudium“. Das BGM erwähnte auch eine Corona-Härtefallklausel für die Berücksichtigung von Fehltagen, die weiterhin berücksichtigt werde.

„Darüber hinaus bleibt abzuwarten, inwieweit im laufenden Verfahren den Interessen der bvmd gegebenenfalls zusätzlich Rechnung getragen werden kann.“

Situation von Medizinstudierenden im PJ: „Schlecht, vor allem für die Patienten“

„Durch meine derzeitige Wahl verzichte ich im PJ größtenteils auf Geld“, erklärte Felix. Er wisse bereits, wo er das Praktische Jahr absolviere. „Ich werde nicht in ein Universitätsklinikum gehen, wo ich vielleicht 500 Euro bekomme – aber dann erwartet wird, dass ich jeden Tag von 8 Uhr bis 17 Uhr da bin“, fügte er an.

„Am Ende des Tages ist die Situation im PJ schlecht für alle Beteiligten. Schlecht für uns Studenten, die natürlich erstmal direkt betroffen sind. Schlecht aber auch für das Behandlungsteam rundherum. Aber schlecht, vor allem für die Patienten. Wenn man sich anschaut, dass rund jeder dritte bis vierte Medizinstudent im PJ an Burnout leidet, wie eine Studie ergab. Wer will sich denn von einem Studenten in dem Zustand untersuchen oder behandeln lassen?“

Indes sorgt auch die Krankenhaus-Reform für Wirbel. Von Verbänden kam Kritik. (mbr)

