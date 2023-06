Apple verklagt Schweizer Obstverband - wegen rotem Apfel

Von: Ulrike Hagen

Bei Markenrechten ist mit Apple nicht zu spaßen. Nun verklagt der Tech-Gigant den seit 111 Jahren existierenden Schweizer Obstverband – wegen seines Logos mit einem roten Apfel.

München/St. Gallen – Der Konzern Apple, der gerade seine neue Datenbrille launchte, ist geradezu dafür berüchtigt, aggressiv seine Markenrechte durchzusetzen. Auch in der Schweiz strebt Apple seit einigen Jahren an, sein Markenlogo vor vermeintlichen Verletzungen zu schützen – selbst gegenüber Obsthändlern. Der Tech-Gigant zerrte nun den Schweizer Obstverband vor Gericht, der seit 111 Jahren existiert – wegen seines Logos mit einem roten Apfel und einem weißen Kreuz.

Der Tech-Gigant Apple verklagt den seit 111 Jahren existierenden Schweizer Obstverband wegen seines Logos mit einem roten Apfel. (Symbolbild) © Blickwinkel/Imago

Apple verklagt Schweizer Obstverband wegen rotem Apfel

Es klingt wie eine Provinzposse, ist aber ganz großes internationales Markenrecht-Kino: Der US-amerikanische Konzern Apple will dem Schweizer Obstverband die Nutzung seines 111 Jahre alten Logos verbieten – weil es einen Apfel zeigt. Das Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen muss nun darüber entscheiden, ob der Traditionsverband „Schweizer Früchte“ den roten Apfel mit weißem Kreuz weiter als Logo nutzen darf, oder nicht. Über das absurde Gerichtsverfahren berichtet inzwischen sogar das US-amerikanische Computermagazin Wired.

Der Tech-Gigant Apple verklagt den seit 111 Jahren existierenden Schweizer Obstverband wegen seines Logos mit einem roten Apfel. © Schweizer Obstverband

Apple-Patentkrieg: „Apfel ist ein Allgemeingut“

Vorangegangen war eine Berichterstattung im Schweizer Landboten. „Apfel ist ein Allgemeingut“, betonte Jimmi Mariéthoz, der Direktor des Verbands der Schweizer Obstproduzenten, im Gespräch mit der Zeitung. „Der Begriff Apfel oder das Bild eines Apfels sind doch Allgemeingut. Sie sollten keinem Unternehmen gehören“.

Apfel-Patentkrieg: Apple kämpft gegen Äpfel in der Schweiz

Das sieht das teuerste Unternehmen an der US-amerikanischen Börse NASDAQ und in der gesamten westlichen Welt offensichtlich völlig anders. Apples Versuche, sich sämtliche Apfel-Darstellungen in der Schweiz zu sichern, reichen bis ins Jahr 2017 zurück. Damals hatte der in Cupertino, Kalifornien, ansässige Riese beim Schweizerischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) einen Antrag auf die IP-Rechte für eine realistische Schwarz-Weiß-Darstellung einer als Granny Smith bekannten Apfelsorte eingereicht – einem grünen Apfel.

Nach langem Hin und Her gab das IGE dem Antrag von Apple im letzten Herbst teilweise statt, erklärte aber, dass Apple nur für einige Darstellungen Rechte haben könne, da Gattungsbilder von gewöhnlichen Gütern – wie Äpfel – als gemeinfrei gelten. Daraufhin legte der iPhone-Konzern im Frühjahr Berufung ein.

Apple hat die Äpfel nicht erfunden. Uns gibt es seit 111 Jahren. Und ich glaube, Äpfel selbst gibt es seit ein paar tausenden Jahren.

Schweizer Obstverband wehrt sich: „Apple hat die Äpfel nicht erfunden“

Der Fall, der jetzt seit April vor Gericht verhandelt wird, betrifft nicht nur die Darstellungen, für die das IGE den Markenschutz abgelehnt hat. Zu den verhandelten Rechten gehören auch allgemeine Verwendungszwecke von Apfel-Darstellungen, sowie audiovisuelles Material, das „für das Fernsehen und andere Übertragungen bestimmt ist“. Jimmy Mariéthoz, der Direktor des Obstverbandes, erklärte gegenüber Wired sein Unverständnis. Man habe keinerlei Absicht, mit Apple in Konkurrenz zu treten: „Apple hat die Äpfel nicht erfunden. Uns gibt es seit 111 Jahren. Und ich glaube, Äpfel selbst gibt es seit ein paar tausenden Jahren“.

In der Vergangenheit hat Apple bereits rechtliche Schritte gegen das Logo des Cafés „Apfelkind“ in Bonn unternommen, zog dann jedoch seinen Einspruch beim Deutschen Patent- und Markenamt zurück. Sogar ein Birnen-Logo einer Koch-App versuchte Apple zu unterbinden, verlor jedoch die Klage. In Bayern hatte der Konzern Ärger auf sich gezogen, nachdem Apple Filet-Wohngrundstücke in München aufkaufte. Im Fall des Gerichtsverfahrens gegen die Äpfel des Schweitzer Obstverbandes steht das Urteil noch aus.

Erst vor kurzem sorgte das amerikanische Unternehmen für Schlagzeilen, als Apple im Juni seinen kostenlosen Foto-Dienst einstellte.