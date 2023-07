Liebe in Schwarzweiß

Von: Boris Halva

So ähnlich sieht Schwarzstörchin „Isis“ aus. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert

Wie das Storchenpaar Heinrich und Isis die Fachwelt gleichermaßen begeistert und in Sorge versetzt.

Wenn zwei Menschen ein Paar werden, die aus Sicht der anderen Menschen überhaupt nicht zusammenzupassen scheinen, dann sagen diese anderen Menschen gerne: „Naja, wo die Liebe hinfällt.“ Und damit überlässt man das vermeintlich unpassende Paar sich selbst und dem Lauf der Dinge. In der Tierwelt gibt es ebenfalls ungewöhnliche oder auch überraschende Paare, wir erinnern uns an das kleine Nashorn Khula, das von der Ziege Imbuzi gesäugt und aufgezogen wurde. Oder auch an die Geschichte vom Chihuahua Yoda und der Eseldame Lily, die einander sehr zugetan waren – auch dann noch, als Lily mit einem Eselmann anbandelte.

Nun hat sich in der Tierwelt ein neues, ungleiches Paar gefunden, und zwar im niedersächsischen Lüder. Wie der Nabu jetzt mitteilte, sind dort der Weißstorch Heinrich und eine Schwarzstörchin – man vermutet, dass es Isis ist – eine Liaison eingegangen, aus der drei Eier hervorgingen. Eine Sensation, wie der Schwarzstorchexperte Arne Torkler sagt: „Die Laune der Natur hat hier komplett zugeschlagen.“ Denn Weiß- und Schwarzstörche haben sehr unterschiedliche Lebensweisen, sie wohnen, essen, bauen anders. Zumal Heinrich zuvor mit der Weißstorchdame Ilse liiert war, aber nachdem die nicht aus dem Winterquartier zurückgekehrt war, ließ er sich offenbar von Isis (die schon häufiger Weißstorche umgarnt haben soll) um den Schnabel wickeln. Nun sind also Heinrich und Isis ein Paar, das im gemeinsamen Nest zwei Küken versorgt. Was wiederum Arne Torklers Begeisterung trübt, denn „so soll es nicht sein. Der Schwarzstorch gehört für mich in den Wald und nicht auf den Mast, um dann Hybriden auszubrüten“. Aber auch hier gilt wohl: Wo die Liebe hinfällt.

