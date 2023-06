Queerfeindliche Angriffe: Sichtbarkeit heißt auch Verletzbarkeit

[M] Die Farben der Regenbogenflagge auf einer Wand mit abgeplatzter und rissiger Wandfarbe. Foto mit Composing als Symbolbild für Intoleranz, Homophobie und Diskriminierung. © picture alliance / SULUPRESS.DE

Die Gesellschaft ist offener denn je gegenüber queeren Menschen - doch Angriffe gibt es immer wieder. Vor allem Jugendliche brauchen dann eine Anlaufstelle. Von Theresa Stoll.

Frankfurt - Die drei jungen Männer, die in der Nähe des LSBTIQ*-Jugendzentrums anyway stehen, beschimpfen ihn mit queerfeindlichen Beleidigungen. Léon Gruß setzt seinen Weg fort, direkt an ihnen vorbei. „Ist ja kein Thema. Bellende Hunde beißen bekanntlich nicht.“ Dann geht alles ganz schnell: Die Männer schubsen Léon, umzingeln ihn und halten ihn fest – einer rechts, einer links, der dritte baut sich vor ihm auf. Er schlägt Léon ins Gesicht. Dann holt er zum zweiten Mal aus, diesmal Richtung Magen. Léon dreht sich weg, so dass stattdessen seine Rippen getroffen werden. Ob andere Menschen den Angriff mitbekommen, nimmt Léon nicht wahr. Er erinnert sich bloß, dass die Straßen leer sind an diesem Abend: Es ist unter der Woche, kurz vor Mitternacht. Léon und ein hauptamtlicher Mitarbeiter des anyway hatten das Café später geschlossen als üblich, da noch viel los war.

Das anyway in Köln, ist laut eigenen Angaben das erste LSBTIQ*-Jugendzentrum Europas und die europaweit größte Anlaufstelle für lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, inter*, nicht-binäre und queere junge Menschen. Das Sternchen steht für die unterschiedlichen inter- und transgeschlechtlichen Identitäten sowie für alle, die nicht durch einen eigenen Buchstaben repräsentiert werden. Dabei wird „queer“ oft auch als Oberbegriff für transgeschlechtliche und nicht heterosexuelle Menschen benutzt. So bevorzugen etwa die meisten Besuchenden des LSBTIQ*-Jugendzentrums KUSS41 in Frankfurt für sich den Sammelbegriff „queer“, sagt dessen Leiterin Alisa Weidinger.

Vor allem in Szenevierteln und Großstädten: Queerfeindliche Angriffe gibt es immer wieder

Das KUSS41 und das anyway bieten Beratungen an, in denen junge Menschen häufig von verbaler, psychischer, körperlicher und sexualisierter Diskriminierung oder Gewalt erzählen. Etwa ein Drittel der queeren Menschen in Deutschland berichten von körperlichen Übergriffen, sagt Stefan Timmermanns, Professor für Sexualpädagogik und Diversität in der Sozialen Arbeit an der Frankfurt University of Applied Sciences. Manche Betroffene nehmen nicht mehr wahr, wenn sie diskriminiert werden, weil sie es schon so oft erlebt haben, so Weidinger. „Sie gehen davon aus, dass es ‚normal‘ ist, diskriminiert zu werden, dafür, dass man queer ist.“

Léon Groß ist dankbar für die Unterstützung in seinem Umfeld © Privat

Für Jugendliche bedeuten diese Erfahrungen eine zusätzliche Belastung in einer Lebensphase, die für viele ohnehin sehr anstrengend ist, sagt Weidinger. In der Schule sei queerfeindliches Mobbing besonders verbreitet, das Wort „schwul“ nach wie vor eines der häufigsten Schimpfwörter. Viele Jugendliche outen sich nach Ende der Schulzeit, sagt Rabea Maas, stellvertretende Geschäftsführerin des anyway. Dann, wenn sie von Zuhause ausziehen und ihr eigenes Umfeld wählen können. Denn gerade im Elternhaus oder in Wohngruppen käme es zu Übergriffen unterschiedlichster Art. Hinzu kommt Social Media als Hotspot für Queerfeindlichkeit.

Vielen Besuchenden des Jugendzentrums KUSS41 ist bewusst, dass sie aufgrund von Diskriminierungen psychisch sehr belastet sind, sagt Weidinger. Queerfeindlichkeit kann Angststörungen, Depressionen und eine Flucht in den Drogenkonsum hervorrufen, ergänzt Timmermanns. Psychische Krankheiten und eine erhöhte Suizidgefährdung bei queeren Menschen seien hauptsächlich auf Diskriminierung zurückzuführen. Gerade junge Erwachsene scheinen stärker betroffen zu sein.

Dass er sich wegdrehen kann und der zweite Schlag seine Rippen statt den Magen trifft, überrascht den Angreifer, vermutet Léon. Er kann sich befreien, sprintet los und rettet sich zur nächsten Bahnstation. Erst einige Stunden später realisiert Léon, was passiert ist. Und es wirkt nach: „Ich lag die ein oder andere Nacht danach wach“. Dabei schießen ihm viele Fragen durch den Kopf – auch, ob die Attacke sich gegen ihn, seine Sexualität oder gegen das anyway richtete. Ein Jugendzentrum mitten im vermeintlich toleranten Köln.

Rabea Maas vom Anyway in Köln. © Theresa Stoll

Tatsächlich häuft sich laut Timmermanns gerade in Großstädten und Szenevierteln öffentliches queerfeindliches Verhalten. „Dort gehen die Leute viel offener damit um, und sind für andere dann sichtbarer, aber auch verletzbarer.“ Manche Menschen könnten dann mit dieser Offenheit nicht umgehen reagieren. Auch das KUSS41 liegt in der Frankfurter Innenstadt – in der Kurt-Schumacher-Straße 41, daher auch der Name. Das Jugendzentrum wurde selbst bereits angegriffen, Unbekannte zerstörten vor einigen Jahren die Fenster. Das sorgte für Verunsicherung, so Weidinger. „Aber wir lassen uns nicht einschüchtern.“ Die Fensterscheiben wurden repariert, die Regenbogenflaggen neu angeklebt.

Viele Betroffene erstatten keine Anzeige, aus Sorge von der Polizei nicht ernst genommen zu werden

Den Standort will das KUSS41 nicht wechseln, durch die zentrale Lage können es Neuankömmlinge leicht finden und Vorbeilaufende entdecken. Manchmal tigern Jugendliche wochenlang um das Jugendzentrum herum, bevor sie sich rein trauen, sagt Weidinger. Das kennt auch Léon. Er engagierte sich ehrenamtlich im Thekenteam des Cafés, um Neuzugänge im anyway willkommen zu heißen. „Das hat mir am Anfang auch geholfen, als ich sehr schüchtern war – ich glaube, ich habe vier, fünf Anläufe gebraucht, bis ich mal ins anyway reingegangen bin.“

Das anyway und das KUSS41 öffnen ihre Türen für alle queeren Menschen zwischen 14 und 27 Jahren. Das Alter des Coming Out, so Timmermanns, ist gesamtgesellschaftlich gesunken: Die meisten der U20-Generation sind dabei zwischen 11 und 16 Jahren. „Das würde ich darauf zurückführen, dass sich für queere Menschen in Deutschland einiges zum Positiven verändert hat in den letzten 40, 50 Jahren.“ LSBTIQ*-Themen werden sichtbarer, es gibt mehr Identifikationspunkte für junge Menschen, sagt Maas. „Zum Beispiel Figuren in Filmen und Serien, Videospielcharaktere, Influencer*innen auf Social Media.“

Alice Weidinger vom KUSS41. © Robert Schittko

Obwohl die Gesellschaft insgesamt offener ist, warten trotzdem viele mit ihrem Coming Out, bemerkt Timmermanns – aus Angst vor Diskriminierungen. Die Furcht vor Gewalt kann Angststörungen und Depressionen auslösen, sagt Weidinger. Psychische Krankheiten, so die KUSS41-Leiterin, resultieren auch aus der ständigen Anspannung, von der viele berichten – aufgrund eines Lebens in Habachtstellung und dem Gefühl, die eigene Identität verstecken zu müssen. An sicheren Orten, wie den Jugendzentren, müssen sie das nicht.

Über die Attacke spricht Léon mit seinem Umfeld noch am selben Abend. „Ich war froh, dass ich in dem Moment nicht alleine war, weil so eine Situation überfordernd sein kann.“ Nach dem Angriff begleiten ihn abends Freunde vom Jugendzentrum zur Bahnstation. Der Austausch hilft vielen Betroffenen, bestätigen die Mitarbeiter:innen des anyway and KUSS41. Manchmal raten sie auch zur Psychotherapie.

Sein Umfeld bestärkt Léon darin, schließlich Anzeige zu erstatten. Als damals 19-Jähriger hat er lange damit gehadert. „Sowas traut man sich dann manchmal nicht, gerade wenn man noch jünger ist.“ Damals kann er sich nicht erinnern, wie die Angreifer aussahen und bezweifelt, ob eine Anzeige gegen Unbekannt sinnvoll ist. Gerade das ist auch für Timmermanns ein Grund, wieso viele queerfeindliche Übergriffe nicht angezeigt werden. Die Leiterinnen vom anyway und KUSS41 empfehlen: Jede queerfeindliche Diskriminierung der Polizei melden. Dies zeigt, dass Queerfeindlichkeit – egal in welcher Form – ein Straftatbestand ist, sagt Maas. Aus Angst bei der Polizei nicht ernst genommen zu werden, verzichten trotzdem viele Betroffene auf die Anzeige.

Stefan Timmermanns, Professor für Sexualpädagogik und Diversität in der Sozialen Arbeit. © Frankfurt University of Applied Sciences

Die Männer, die Léon angegriffen haben, wurden bislang nicht gefasst. Trotzdem: „Die Anzeige war auch ein Moment, der mich ein bisschen gestärkt hat.“ Ihm habe es dabei geholfen, den Angriff zu verarbeiten. Er empfindet es als einen „Luxus“, dass er in Köln angegriffen wurde. Die Polizei sei dort sensibilisiert für das Thema, das anyway sei ein „Safe Space“ und er habe ein unterstützendes Umfeld gehabt. Der Übergriff ereignete sich im Jahr 2019. Noch heute sagt Léon: „Ich gehe ein bisschen vorsichtiger durch die Welt.“

Nicht ohne Grund. „Die queerfeindliche Gewalt ist in den letzten Jahren angestiegen aufgrund der Pandemie, der Ukrainekrise und des gesellschaftlichen Klimas“, sagt Maas. In einem angespannten gesellschaftlichen Klima würden Menschen ein Ventil suchen, um ihre Wut rauszulassen. Timmermanns spricht hierbei von der Sündenbock-Rolle. „Wenn man unzufrieden ist mit der Gesamtsituation, dann lässt man es an jemandem aus, der nicht in das eigene Weltbild passt.“ Und je mehr queere Themen in der Öffentlichkeit sichtbar sind, desto mehr Gegenwind gibt es auch, so Maas.

Wenn es darum geht, queere Menschen in Zukunft besser zu schützen, dann wünscht sich Weidinger vom KUSS41, dass sie überall mehr mitgedacht werden. Ein guter Anfang sei, sich in ihre Lage hineinzuversetzen: Wie würde es mir gehen, wenn ich keinen Sportverein finde, da ich als trans*Person keine der Umkleiden benutzen kann? Wenn jemand mich aus Hass auf meine Identität oder meine sexuelle Orientierung diskriminieren und angreifen würde? (Theresa Stoll)