Elena von Spanien: Tochter Victoria Federica kurbelt fleißig ihre Karriere an

Dieses Gesicht sollten sich Royal-Fans merken: Infantin Elenas Tochter Victoria Federica will stärker ins Rampenlicht treten und beruflich durchstarten.

Madrid – Die Frage „Welcher Beruf passt zu mir?“ müssen sich auch Royals wie Victoria Federica de Marichalar y de Borbón (21) stellen. Die Tochter von Infantin Elena von Spanien (58) ist nur sehr selten in offizieller Funktion unterwegs, im Fokus der Öffentlichkeit steht sie jedoch trotzdem. Diese Aufmerksamkeit, die sie ihrer Zugehörigkeit zur spanischen Königsfamilie zu verdanken hat, weiß die junge Frau zu nutzen.

Victoria Federica steht aktuell an Nummer fünf der spanischen Thronfolge und muss damit, im Vergleich zu ihrer Cousine Thronfolgerin Leonor (16), keinen vorgegebenen Berufsweg einschlagen. Der 21-Jährigen stehen unzählige Karrieremöglichkeiten zur Auswahl, ein spannender und abwechslungsreicher Job spricht sie aber offenbar besonders an. Victoria Federica möchte die sozialen Netzwerke erobern!

Wie das Newsportal „Vanitatis", hat die in Madrid ansässige Marketing-Agentur „Soy Olivia" vor wenigen Wochen die Nichte von König Felipe VI. (54) unter Vertrag genommen. „Soy Olivia" hat sich auf Social Marketing spezialisiert und vertritt vor allem Influencer, die mithilfe von Instagram & Co. Geld verdienen und sich eine große Fangemeinschaft aufbauen wollen. Letzteres hat der angehende Social-Media-Star bereits vor mehreren Monaten in Angriff genommen. Im Oktober machte Victoria Federica ihr Instagram-Profil öffentlich, seitdem wächst ihre Followerschaft – aktuell hat sie 117.000 Fans – mit jedem Tag.