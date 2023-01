Schwester von Dschungelcamp-Star Lucas Cordalis – was Kiki Cordalis heute macht

Von: Madlen Trefzer

Lucas und Kiki Cordalis © IMAGO/Eventpress rh via www.imago-images.de

Lucas Cordalis zählt noch vor Beginn der 16. Dschungelcamp-Staffel zu den Favoriten. Was manche nicht wissen: Er hat eine Schwester! Lesen Sie hier, was Kiki Cordalis heute macht:

Lucas Cordalis, der sich in diesem Moment durch die 16. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ kämpft, hat eine jüngere Schwester. Vielleicht ist ihr Name nicht allen so geläufig, wie der von Lucas, aber mindestens so musikalisch wie ihr Bruder ist Angeliki Cordalis (49) – auch bekannt als Kiki. Ebenso wie ihrem Dschungelcamp-affinen Bruder wurde ihr das Musizieren mit in die Wiege gelegt. Ihre Stimme ist bei Costa Cordalis’ (†75) Hit „Anita“ im Hintergrund zu hören (Diese Dschungelcamp-Teilnehmer sind raus – oder noch dabei).

MANNHEIM24 verrät, was Kiki Cordalis, Schwester von Lucas Cordalis, heutzutage macht.

Schon im zarten Alter von 3 Jahren macht Kiki zusammen mit ihrem Bruder Lucas Cordalis Musik. Viele Jahre lang ist sie die weibliche Hauptstimme bei Cordalis-Produktionen und steht dann fast 3 Jahrzehnte lang gemeinsam mit ihrem Vater Costa Cordalis auf der Bühne. (mad)