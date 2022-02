Royals in Rot: Diese heißen Looks sind nicht zu übersehen

Charlotte Casiraghi setzt sich in Rot in Szene (Symbolbild).

Feurige Statements

Von Annemarie Göbbel schließen

Die Farbe ist ein Garant für den ganz großen Auftritt. Wer zu knallrot greift, zieht alle Blicke auf sich. Auch die Royals spielen mit dem feurigen Effekt der kalkulierten Aufregung.

London – Wer nicht im Einheitsbrei der bedeckten Farben untergehen will, setzt auf die Farbe, der laut Psychologie jeder Menge Bedeutung zukommt. Denn Rot löst beim Betrachten einen Mini-Konflikt im Gehirn aus. Die kraftvolle Nuance ist Warnung und sinnliches Signal zugleich, an der niemand vorbeischauen kann. Kein Wunder also, dass Royals sie für ihre Zwecke einsetzen.

Diese Ladys in Red wollten gesehen werden, verrät 24royal.de.*

Herzogin Kate: Im roten Blazer zieht sie alle Register in eigener Sache

Februar 2022: Es ist der erste Solo-Auslandseinsatz Herzogin Kates* (40). In Dänemark wird sie auf Kronprinzessin Mary* (50) und Königin Margrethe II.* (81) treffen, doch am ersten Tag geht es um ihr Herzensprojekt und das Thema ihrer Stiftung für frühkindliche Entwicklung. Nichts bleibt dem Zufall überlassen. Kein Fotograf der Welt lässt es sich entgehen, wenn der zweitbeliebteste britische Royal* im roten Blazer auf High Heels strahlend eine Kinderrutsche heruntersaust.

Herzogin Meghan: Verbreitet als Designer-Lady in Red glamouröse Vibes

+ © picture alliance/dpa/PA Media | Lee Morgan

November 2021: Im schulterfreien Seidenkleid von Carolina Herrera mit tiefem V-Ausschnitt verzauberte Herzogin Meghan (40) ihre Fangemeinde und legte mit Prinz Harry (37) im Smoking einen unvergesslichen Red-Carpet-Moment* hin. Die Herzogin von Sussex* hatte für ihren Kurztrip in den Big Apple weder Kosten noch Mühen* gescheut. Selbst den Schulterblick für die Fotografen soll sie angeblich geübt haben.

Queen Elizabeth II.: In Knallrot zeigt sie der Welt, wie stolz sie auf Enkel Prinz William ist

+ © picture alliance / dpa | Sac Dek Traylor / Ministry Of De fence

April 2011: Das Oberhaupt der britischen Monarchie mag mit 1,63 Metern Körperlänge nicht die Größte sein, doch in Sachen Sichtbarkeit braucht die Queen (95) keine Nachhilfe. Sie ist dank ihrer unverwechselbaren Farbstatements ihrer königlichen Ensembles* meist bestens zu sehen. Als sie den damals 29-jährigen Prinz William (39) als Rettungspilot im militärischen Trainingscamp besuchte, präsentierte sie stolz den repräsentativen Nachwuchs der Monarchie.