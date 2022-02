Prinzessin Eugenie: Süße neue Fotos von Baby August zum 1. Geburtstag

Wie goldig!

Seit einem Jahr stellt der kleine August das Leben von Prinzessin Eugenie schon auf den Kopf. Zu seinem Geburtstag teilte die stolze Mama jetzt neue Schnappschüsse ihres Sohnes.

London – Mit der Geburt ihres Sohnes August Philip Hawke am 9. Februar 2021 begann für Prinzessin Eugenie (31) und ihren Ehemann Jack Brooksbank (35) ein neuer Lebensabschnitt. Mit süßen Schnappschüssen lassen die beiden die Öffentlichkeit hin und wieder an ihrem Familienleben teilhaben. Zum 1. Geburtstag von August teilte die stolze Mama gleich mehrere neue Fotos.

Prinzessin Eugenie geht in ihrer Mutterrolle voll und ganz auf. Der kleine August hält die Enkeltochter von Queen Elizabeth (95) vermutlich ordentlich auf Trab und sorgt für Leben in der Bude im Frogmore Cottage. Ihr neuer Alltag als junge Mama ist für die Prinzessin wohl auch eine mehr als willkommene Ablenkung zu den Skandalen und Dramen, die das britische Königshaus noch immer in Atem halten. Prinz Andrew (61) muss sich in Kürze der Anklage wegen sexuellen Missbrauchs stellen. Die schweren Vorwürfe gegen den Herzog von York werden auch an seinen Töchtern Eugenie und Beatrice (33) sicher nicht spurlos vorbeigehen. Dass beide inzwischen eigene Familie gegründet haben und für ihre Kinder da sein müssen, lässt sie die tragische Situation hoffentlich leichter ertragen. Für Eugenie stand zuletzt jedenfalls der 1. Geburtstag ihres Söhnchens ganz klar im Fokus! *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.