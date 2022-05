Queen Elizabeth: Jubiläumskonzert mit Diana Ross, Elton John, Alicia Keys & Co.

Von: Eva-Maria Moosmüller

Zu Ehren von Queen Elizabeths geben sich die Stars bei der „Platinum Party at the Palace“ die Klinke in die Hand. (Symbolbild). © Arthur Edwards/dpa

Endlich wurde verkündet, welche Stars beim Konzert anlässlich des 70. Thronjubiläums von Queen Elizabeth auftreten werden. Das Line-up könnte spektakulärer nicht sein.

London – Rund um den Buckingham-Palast herrscht aktuell reges Treiben. In zwei Wochen findet dort die gigantische „Platinum Party at the Palace“ im Rahmen des 70. Thronjubiläums von Queen Elizabeth (96) statt. Neben Superstars wie Diana Ross (78) und Alicia Keys (41) werden auch Queen + Adam Lambert und Duran Duran bei dem Spektakel auftreten.

24royal.de zeigt hier das komplette Line-up des Jubiläumskonzerts für Queen Elizabeth.

Das Platinjubiläum von Queen Elizabeth bietet sowohl für die Jubilarin selbst als auch für alle Royal-Fans gleich mehrere Highlights. Neben der traditionellen Trooping the Colour Parade und dem „People’s Pageant“ mit Ed Sheeran (31) freuen sich die Briten schon ganz besonders auf die „Platinum Party at the Palace“. Bei dem Konzert am Buckingham-Palast geben sich die internationalen Topstars der Musikszene die Klinke in die Hand. Nachdem bereits wochenlang darüber gerätselt worden war, welche Künstler auftreten könnten, wurde nun das offizielle und finale Line-up verkündet.