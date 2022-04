Queen Elizabeth: Zum 96. Geburtstag zeigt sie ihre große Liebe zu Pferden

Von: Larissa Glunz

Queen Elizabeth feiert am 21. April ihren 96. Geburtstag (Symbolbild). © i-Images/Imago

Queen Elizabeth hat sich für ihr 96. Geburtstagsfoto zwei besondere Begleiter ausgesucht. Ihre Ponys leisten der royalen Pferdenärrin Gesellschaft.

Sandringham – Seit 70 Jahren sitzt sie felsenfest auf dem britischen Thron: Am 21. April wird Queen Elizabeth II. 96 Jahre alt. Ihren Ehrentag begeht die Regentin mit einem neuen Foto, das ihren großen Lieben Tribut zollt.

Queen Elizabeths 95. Geburtstag im vergangenen Frühjahr wurde von der Trauer um Prinz Philip (99, † 2021) überschattet, ein Jahr später fühlt sich Monarchin noch immer mit ihrem Ehemann verbunden. Um das Andenken an den verstorbenen Herzog von Edinburgh in Ehren zu halten, ist die Monarchin Medienberichten zufolge zur Wood Farm in Norfolk gereist, die Prinz Philip sehr am Herzen lag. In dem bescheidenen Bauernhaus auf dem weitläufigen Gelände des Landsitzes Sandringham House lebte der 99-Jährige nach seinem Abschied in den royalen Ruhestand 2017.

Ihren Geburtstag wird die Queen auf der Wood Farm wohl nur in einem sehr kleinen Rahmen zelebrieren, das britische Königshaus gratulierte seinem Oberhaupt mit einem aktuellen Foto. Der Palast postete ein Bild, das Fotograf Henry Dallal (67) im Auftrag der Royal Windsor Horse Show im März im blühenden Park von Schloss Windsor aufgenommen hat. Queen Elizabeth, die ein großer Pferde-Fan ist, hält die Zügel ihrer Ponys Bybeck Katie and Bybeck Nightingale in der Hand.