Madeleine von Schweden startet Kampf gegen Kindesmissbrauch im Netz

Großer Schritt

Von Larissa Glunz

Als engagierte und starke Verfechterin der Kinderrechte möchte Madeleine von Schweden auch dem Missbrauch im Internet ein Ende bereiten.

Miami – Wenn Prinzessin Madeleine (39) ihre Funkstille auf Instagram unterbricht, hat dies meist einen besonderen Grund. Die dreifache Mutter ist eher selten in den sozialen Netzwerken unterwegs und gewährt ab und an einen Einblick in ihr Privatleben und ihre Arbeit. Letztere hat sie nun auch zu einem neuen Post mit wichtiger Botschaft bewegt.

Die jüngste Tochter von König Carl Gustaf (75) und Königin Silvia (78) nutzt ihre große Followerschaft immer wieder, um auf ihr Herzensprojekt aufmerksam zu machen. Schon seit Jahren unterstützt Madeleine die „World Childhood Foundation“. Die Stiftung, die vor mehr als 20 Jahren von ihrer Mutter Silvia gegründet wurde, möchte Gewalt und sexuellem Missbrauch gegen Kindern beenden. Um diese bedeutende Mission voranzutreiben, hat die World Childhood Foundation vor Kurzem eine neue Kooperation verkündet.

Auf Instagram teilte Prinzessin Madeleine die Neuigkeit, die einen wichtigen Schritt im Kampf gegen Kindesmissbrauch markiert: „Ich bin stolz darauf, mitteilen zu können, dass die World Childhood Foundation beschlossen hat, LIBRA zu unterstützen und mitzufinanzieren". Hinter „LIBRA" steckt ein Programm, welches das Netz durchforstet und verbotene Kindesmissbrauch-Inhalte, beispielsweise Bilder oder Videos, sucht.