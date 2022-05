Prinzessin Madeleine feiert 40. Geburtstag in Schweden: Partypläne gelüftet

Der 40. Geburtstag von Madeleine von Schweden steht unmittelbar bevor. Jetzt ist auch bekannt, in welchem Rahmen die Prinzessin diesen besonderen Anlass feiern wird.

Stockholm – Pünktlich zu ihrem 40. Geburtstag am 10. Juni tritt Prinzessin Madeleine mit ihrem Ehemann Chris O’Neill (47) und ihren drei Kindern Leonore (8), Nicolas (6) und Adrienne (4) die nächste Reise nach Schweden an. Statt in Miami zu feiern, will sie die Zeit lieber bei ihren Eltern und Geschwistern in ihrer Heimat verbringen.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte Prinzessin Madeleine lange Zeit nicht in ihre schwedische Heimat zurückkehren. Umso schöner war das Wiedersehen im vergangenen Sommer, als sie gleich mehrere Wochen im hohen Norden verbrachte. Jetzt steht der nächste Schweden-Trip für die fünfköpfige Familie der USA-Auswanderin unmittelbar bevor. Zusammen mit ihrem Ehemann Chris O’Neill und ihren drei Kindern packt Madeleine schon bald die Koffer, um ihren 40. Geburtstag mit ihren Eltern König Carl XVI. Gustaf (76) und Königin Silvia (78) sowie ihren Geschwistern Victoria (44) und Carl Philip (43) zu verbringen. In Stockholm laufen die Vorbereitungen zu dem besonderen Jubeltag bereits auf Hochtouren. Wie das Portal „Svensk Damtidning“ berichtet, lässt sich der Palast nicht lumpen, um Madeleine gleich zwei unvergessliche Tage zu bereiten.