Prinzessin Isabella von Dänemark: Ihr großer Auftritt steht kurz bevor

Freudiger Anlass

Von Larissa Glunz schließen

Das dänische Königshaus hat seine nächste Feier angekündigt: Prinzessin Isabella, die älteste Tochter des Kronprinzenpaares, erreicht einen wichtigen Meilenstein.

Fredensborg – Als älteste Tochter von Kronprinz Frederik (53) und Kronprinzessin Mary (50) muss sich Prinzessin Isabella (14) das Rampenlicht normalerweise mit ihren Eltern und ihren drei Geschwistern teilen, in wenigen Wochen werden aber alle Augen auf sie gerichtet sein.

Wie das dänische Königshaus unlängst bekannt gab, wird Prinzessin Isabella Ende April einen großen Schritt Richtung Erwachsenwerden gehen. Die Teenagerin feiert ihre Konfirmation und bekennt sich zum christlichen Glauben. Der besondere Gottesdienst wird am 30. April in der Schlosskirche Fredensborg stattfinden. Im Mai letzten Jahres wurde dort auch ihr großer Bruder Prinz Christian (16) konfirmiert.

Christians Zeremonie musste aufgrund der Corona-Pandemie und den Beschränkungen mehrmals verschoben werden und konnte letztlich nur im kleinen Kreis mit 25 Gästen gefeiert werden. Ob Kronprinzessin Marys und Kronprinz Frederiks Tochter ebenfalls auf eine übersichtliche Gästeliste setzen wird, ist noch nicht bekannt.