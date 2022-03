Charlotte bedient sich an Kates Schrank: Schon jetzt eine kleine Fashionista

Von: Eva-Maria Moosmüller

Prinzessin Charlotte scheint in Sachen Mode in die Fußstapfen ihrer Mama Kate zu treten. Kein Wunder, die Herzogin gilt immerhin als royale Stilikone.

London – Prinzessin Charlotte (6) weiß bereits ganz genau, wie sie die Fotografen und die Medien um den Finger wickeln kann. Die Tochter von Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) hat ihren eigenen Kopf – und offenbar auch ihren eigenen Stil!

Prinzessin Charlotte regelmäßig den Kensington-Palast auf den Kopf und bringt mächtig Schwung in die Bude.

Mit ihren Brüdern Prinz George (8) und Prinz Louis (3) stellt Prinzessin Charlotte regelmäßig den Kensington-Palast auf den Kopf und bringt mächtig Schwung in die Bude. Auch wenn die einzige Tochter von Prinz William und Herzogin Kate ihren Geschwistern wohl in nichts nachsteht, wenn es ums Toben und Herumspringen geht, so schlummert in der Sechsjährigen doch auch eine kleine Lady. Prinzessin Charlotte ist ganz vernarrt in Pferde, besticht mit einer Vorliebe für exquisite Snacks und zeigt sich in der Öffentlichkeit stets nur in schicken Kleidchen und Röckchen. Wie ein Insider meint, soll sich die Urenkelin von Queen Elizabeth (95) ihre Mama Kate längst zum Styling-Vorbild genommen haben und sich sogar gerne mal an deren Schrank bedienen. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.