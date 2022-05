Prinz William und Herzogin Kate: Im Radio appellieren Sie an ihr Volk

Herzogin Kate und Prinz William traten in einem Radiospot gegen Einsamkeit unter den Briten an (Symbolbild): © Peter Byrne/dpa

Vormittags, 10:59 Uhr Ortszeit unterbrachen plötzlich mehr als 500 Radiosender im Vereinigten Königreich ihr Programm für eine wichtige Botschaft von Herzogin Kate und Prinz William.

London – Die Stimmen des Herzogspaares von Cambridge waren in ganz Großbritannien zu hören. Sie stellten sich schlicht als Catherine und William vor und kamen ohne Umschweife auf den Grund ihres Aufrufs zu sprechen.

Die Unterbrechung aller Radioprogramme war der sogenannten „Mental Health Minute“ gewidmet.

Ziel des Programms ist es, die psychische Gesundheit zu fördern. Die Botschaft der Cambridges wurde offenbar daheim im Kensington-Palast aufgenommen, wie ein Tweet der Royals zeigte. Auf der Ablage im Hintergrund hinter der Couch war ein Familienfoto zu sehen, das die Familie als Weihnachtskarte 2020 herausgegeben hatte. Schon war die sonore Stimme Prinz Williams (39) deutlich vernehmbar: „Wir alle sind im Moment an verschiedenen Orten“, sagte er, und Herzogin Kate (40) fügte hinzu: „Nicht nur körperlich, sondern auch geistig“. Ihr Einsatz ist nicht nur Gerede, selbst ihrer Nanny lassen die beiden mentale Unterstützung zukommen.

Wer jetzt einen Schock bekam und dachte, Queen Elizabeth II. (96) sei zurückgetreten oder hätte Prinz Charles (73) vorzeitig in die Königswürden erhoben, wurde bald mit dem wahren Grund vertraut gemacht. Was die dreifachen Eltern zu sagen hatten, ist mindestens genauso brisant.

Prinz William fuhr fort: „Wir alle können uns manchmal einsam fühlen.“ Inmitten der Corona-Pandemie, die „uns daran erinnert, wie wichtig menschliche Beziehungen sind“, so William, wollten die Royal Family die Menschen ermutigten, kleine Taten der Freundlichkeit zu vollbringen, um Menschen zu helfen, die sich einsam fühlten.

„Wenn Sie also glauben, dass jemand, den Sie kennen, sich einsam fühlt, rufen Sie ihn einfach an, schicken Sie ihm eine SMS oder klopfen Sie an seine Tür“, appellierte Herzogin Kate eindringlich. Es seien diese kleinen Taten der Freundlichkeit, die einen großen Unterschied machten und die allen helfen würden, sich weniger einsam zu fühlen, erklärte sie. Zum Ende des 60-Sekunden-Spots entschuldigte sich der Sohn des Thronfolgers dafür, „jeden Radiosender im Lande“ unterbrochen zu haben. „Aber wenn wir das Leben derjenigen unterbrechen, die sich einsam fühlen, können wir ihnen helfen, die Einsamkeit zu überwinden“, kamen beide abwechselnd zum Schluss.