Prinz Philips Gedenkfeier: Herzogin Meghan nicht da – aber mit versteckter Botschaft?

Von: Jasmin Pospiech

Prinz Harry und Herzogin Meghan kommen nicht zur Gedenkfeier des verstorbenen Prinz Philip. (Symbolbild) © Andrew Milligan/dpa

Die Gedenkfeier zum ersten Todestag von Prinz Philip steht an. Doch Herzogin Meghan und Prinz Harry bleiben fern. Werden sie anders von sich reden machen?

London – Vor knapp einem Jahr haben sich die britischen Royals rund um Queen Elizabeth II. (95) von einem geliebten Familienmitglied verabschieden müssen. Damals ist der Ehemann der Queen, Prinz Philip (99, † 2021), beigesetzt worden. Nun wird es ihm zu Ehren eine Gedenkfeier anlässlich seines ersten Todestages in London geben, welche für Royal-Fans aus aller Welt spannend wird.

Doch Prinz Harry und Herzogin Meghan bleiben zu Hause in den USA, weiß 24royal.de.*

Im vergangenen Jahr war nur Prinz Harry zur Beerdigung aus den Staaten angereist, Meghan blieb fern. Damals erklärte man, dass ihr die Ärzte von der beschwerlichen Reise aufgrund ihrer zweiten Schwangerschaft abgeraten hätten. Doch sie sorgte dennoch dafür, dass man noch Tage danach über sie sprach. Schließlich hatte sie der Queen ein besonderes Geschenk zukommen lassen: einen überaus üppigen Trauerkranz. Dieser erregte beim Gottesdienst in der St. George’s Chapel auf Schloss Windsor für viel Aufsehen.

Daher sind viele nun neugierig darauf, was sich Meghan dieses Jahr anlässlich des Gedenktages ausgedacht hat. Wird sie wieder mit einem besonderen Geschenk an die Queen alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen? Wird die zweifache Mutter alles daran setzen, um erneut das Gesprächsthema Nummer Eins an diesem Tag zu sein? Auch wenn sie selbst tausende Kilometer entfernt in ihrem gemeinsamen Zuhause mit ihrer Familie in Montecito verweilt?