Harry und Meghan reisen nach Den Haag: Keine Audienz beim Königspaar

Von: Eva-Maria Moosmüller

Teilen

Herzogin Meghan begleitet ihren Ehemann Harry in die Niederlande (Symbolbild). © Phil Nobel/dpa

In wenigen Tagen fällt in Den Haag der Startschuss zu den Invictus Games. Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan reisen dazu extra aus den USA an. Einen royalen Empfang gibt es für sie aber nicht.

Den Haag – Vom 16. bis zum 22. April finden in Den Haag die Invictus Games statt. Prinz Harry (37) rief die paralympischen Spiele vor einigen Jahren ins Leben, für ihn ist es daher eine echte Herzenssache bei dem Event dabei zu sein. Begleitet wird er von Herzogin Meghan (40). In den Niederlanden werden die beiden von ihren Fans freudig erwartet, ein Treffen mit König Willem-Alexander (54) und Königin Máxima (50) findet allerdings wohl nicht statt.

24royal.de* verrät hier, warum Meghan und Harry nicht vom niederländischen Königspaar empfangen werden.

In wenigen Tagen wird Herzogin Meghan seit Jahren erstmals wieder europäischen Boden betreten. Wie inzwischen offiziell bestätigt wurde, begleitet sie ihren Ehemann Prinz Harry zu den Invictus Games nach Den Haag. Das paralympische Sportevent für Veteranen liegt dem Herzog von Sussex sehr am Herzen. Im Vorfeld der Spiele hatte er bereits eifrig Promotion dafür gemacht und unter anderem mit einem umstrittenen Werbeclip für Schlagzeilen gesorgt.

Fans und Teilnehmer der Invictus Games freuen sich schon jetzt riesig auf die beiden Ehrengäste aus den USA. König Willem-Alexander und Königin Máxima werden dem Herzogspaar allerdings keinen besonderen Empfang bereiten. Es soll Berichten zufolge weder eine Audienz im Palast noch ein Treffen auf Schloss Huis ten Bosch zwischen den Royals geben. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.