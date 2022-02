Prinz Harry zeigt neuen Look: Seine Frisur lässt Fans ausflippen

Hitzige Diskussionen

Von Larissa Glunz schließen

Dieser Friseurbesuch erregt die Gemüter: Prinz Harry präsentierte bei seinem jüngsten Auftritt einen neuen Look, der im Netz starke Fan-Reaktionen hervorruft.

Montecito – Normalerweise sorgt die Haarpracht von royalen Damen wie Herzogin Kate (40) oder Fürstin Charlène (44) für Schlagzeilen, dieses Mal macht jedoch Prinz Harry (37) von sich reden. Der Wahlamerikaner hat eine neue Frisur!

Vor wenigen Tagen nahm Prinz Harry in seiner Rolle als CIO (Chief Impact Officer) an einer virtuellen Veranstaltung des Start-ups BetterUp teil, das sich die Themen Coaching und mentale Gesundheit auf die Fahne geschrieben hat. Ganz offen tauschte sich Harry mit seiner berühmten Gesprächspartnerin Serena Williams (40) aus und berichtete ihr von seinen persönlichen Burn-out-Erfahrungen. Seine ehrlichen Worte fanden bei vielen Fans Anklang, höhere Wellen schlug allerdings sein Aussehen.

Der Ehemann von Herzogin Meghan (40) war offenbar kürzlich beim Friseur und zeigte sich mit deutlich kürzeren Haaren – eine Tatsache, die die Royal-Anhänger in helle Aufregung versetzte. Auf Twitter, Instagram & Co. taten sie ihre Begeisterung kund. „Prinz Harry sieht soooo gut aus! Wow, Kalifornien steht ihm so gut, oder nicht?", schrieb ein Twitter-User. Ein weiterer Sussex-Fan freute sich ebenfalls über die Veränderung: „Unser Prinz ist heiß, fit und fabelhaft".