Meghans und Harrys Vermögen schrumpft: Saftige Steuerzahlung für ihre Villa

Meghan und Harry werden in Kalifornien ordentlich zur Kasse gebeten (Symbolbild).

Enorme Kosten

Von Eva-Maria Moosmüller schließen

Bei Meghan und Harry flatterte unlängst wohl eine deftige Rechnung ins Haus. Die Steuern für ihr Anwesen in Montecito sind alles andere als günstig.

Montecito – Seit ihrer Abkehr vom britischen Königshaus sind Herzogin Meghan (40) und Prinz Harry (37) selbst für ihre Finanzen verantwortlich. Dank diverser Kooperationen und Auftritte sollten die beiden bislang aber eigentlich keine ernstzunehmenden Geldsorgen haben. Ihr Anwesen in Montecito verschlingt nun wohl aber einen ordentlichen Batzen.

In ihrer Villa in Montecito wollten Herzogin Meghan und Prinz Harry eigentlich endlich ankommen und sich mit ihren beiden Kindern Archie (2) und Lilibet (9 Monaten) ein beschauliches Leben aufbauen. Das Anwesen, das zuvor einem russischen Unternehmer gehörte, bietet zu diesem Zweck allerhand Annehmlichkeiten. Die luxuriöse Residenz mit 9 Schlafzimmern, 16 Badezimmern, einem eigenen Fitnessstudio, einem riesigen Garten samt Hühnerstall, einem Tennisplatz & Co. schlug beim Kauf der Sussexes immerhin auch mit fast 15 Millionen Dollar zu Buche.

Zuletzt machten allerdings immer wieder Berichte die Runde, Meghan und Harry seien auf der Suche nach einer neuen Bleibe. Angeblich soll die Villa verflucht und ein echtes „Horrorhaus" mit schauriger Vergangenheit sein. Zudem ströme von einem in der Nähe liegenden Naturschutzgebiet der schlimme Gestank einer Salzwiese bis zu den Sussexes vor. Wie jetzt bekannt wurde, gibt es auch noch einen weiteren Faktor, der die Familie womöglich zu einem zeitnahen Umzug bewegen könnte.