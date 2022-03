Prinz Carl Philip beim Rasen erwischt: Saftiges Knöllchen für den Royal

Prinz Carl Philip wurde in einem Tunnel in Stockholm geblitzt (Symbolbild).

Zu schnell unterwegs

Von Eva-Maria Moosmüller schließen

Wie jetzt bekannt wurde, nimmt es Carl Philip von Schweden mit den Tempolimits offenbar nicht immer so genau. Der Royal wurde mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit erwischt.

Stockholm – Prinz Carl Philip (42) ist schon seit Jahren leidenschaftlicher Rennfahrer. Scheinbar drückt der Sohn von König Carl XVI. Gustaf (75) und Königin Silvia (78) aber nicht nur auf der Rennstrecke das Gaspedal durch, sondern auch auf Schwedens Straßen.

24royal.de* verrät hier, wie rasant Prinz Carl Philip in einem Stockholmer Tunnel unterwegs war.

Benzin liegt den schwedischen Royals förmlich im Blut. König Carl XVI. Gustaf hegt schon immer eine Vorliebe für schnelle Autos und hat diese offenbar auch an seinen Sohn Carl Philip weitergegeben. Der Prinz fährt selbst Rennen und feierte unter seinem bürgerlichen Namen Carl Philip Bernadotte einige Erfolge im Motorsport. Erst letztes Jahr nahm der Royal am Porsche Carrera Cup Scandinavia teil. Der 42-Jährige führt seine drei Söhne Alexander (5), Gabriel (4) und Julian (11 Monate) bereits jetzt an seine große Leidenschaft heran. Die Jungs durften ihren Papa zusammen mit ihrer Mutter Sofia (37) schon auf der Rennstrecke in Mantorp besuchen und einen Blick in die Boxengasse werfen.

Wie kürzlich bekannt wurde, ist Carl Philip aber auch im normalen Straßenverkehr gerne mal rasant unterwegs und nimmt es mit Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht immer ganz genau. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.