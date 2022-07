Russland verlegt Atom-U-Boote: Was dahinter steckt

Von: Sandra Kathe

Auf aktuellen Fotos zur Vorbereitung der Marine-Parade sind die beiden Atom-U-Boote „Severodvinsk“ und „Vepr“ (im Bild) bei Proben unweit von St. Petersburg zu sehen. © Alexander Galperin/imago-images.de

Am 31. Juli findet in Russland die nächste große Militärparade statt. Dazu wurden Atom-U-Boote der russischen Flotte durch die Ostsee nach St. Petersburg gebracht.

Moskau – Zum traditionellen „Tag der Marine“ in Russland am letzten Sonntag im Juli sind zwei atomwaffenfähige U-Boote der russischen Marine Richtung St. Petersburg transportiert worden. Das berichtet die deutschsprachige Nachrichtenplattform Marineforum.online. Die beiden Boote „Severodvinsk“ und „Vepr“, die zur russischen Nordflotte gehörten, seien bereits Mitte Juli unweit von Bergen aufgetaucht und wurden im Anschluss von Einheiten der Nato-Marinen über Nord- und Ostsee eskortiert. Aktuelle Fotos zeigen beide Schiffe bei den Probeläufen für die Parade vor der russischen Küste.

Am Sonntag (31. Juli) sollen die Atom-U-Boote unter Dutzenden anderen Kriegsschiffen in St. Petersburg präsentiert werden. Fachleute gehen davon aus, dass die russischen Streitkräfte unter Machthaber Wladimir Putin damit zum wiederholten Mal die „Schlagkraft“ der russischen Marine demonstrieren werden. Vor dem Hintergrund des andauernden Ukraine-Kriegs gilt die Transportfahrt der Atom-U-Boote als besondere Provokation.

Verlegung russischer Atom-U-Boote zu Militärparade: Dänemark befürchtet Provokation

Eine Provokation befürchteten im Vorfeld auch bereits Anrainerstaaten an Nord- und Ostsee, die die 2013 in Dienst gestellte „Severodvinsk“ und die 18 Jahre ältere „Vepr“ auf ihrem Weg nach St. Petersburg passierten. So berichtete etwa das Nachrichtenportal des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags shz.de über Befürchtungen seitens Dänemark, dass es bei den Manövern zum „Tag der Marine“ zur Verletzung dänischer Hoheitsgewässer kommen könnte.

Hintergrund der Besorgnis war dabei, dass bereits im Juni ein russisches Kriegsschiff vor der dänischen Ostseeinsel Bornholm die Hoheitsgewässer des Landes verletzt hatte, wie etwa die niedersächsische Kreiszeitung berichtete. Der Vorfall ereignete sich bei einem Routine-Manöver, das jedoch zur gleichen Zeit stattfand wie die groß angelegte jährliche Nato-Übung „Baltops“. Der Hinweg der beiden Atom-U-Boote nach St. Petersburg verlief ohne Berichte über weitere Zwischenfälle.

Militärparade zum „Tag der Marine“ in Russland: Ministerium kündigt 47 Schiffe an

Begleitet wurden die beiden U-Boote nach ihrer Einfahrt in die Skagerrak-Meerenge etwa von der U-Jagd-Fregatte HMS Portland, spezialisierten Marine-Hubschraubern und einem Seefernaufklärungs-Flugzeug der Royal Air Force, wie Marineforum.online berichtet.

Der Tag der Marine ist ein in Russland landesweit geltender Feiertag und nach dem „Tag des Sieges“ am 9. Mai der zweitwichtigste militärische Feiertag in Russland. Laut Angaben der russischen Nachrichtenagentur TASS plane das russische Verteidigungsministerium 47 Schiffe für die Parade im Jahr 2022 ein. (ska)