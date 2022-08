Nach schwerem Unfall: Schauspielerin Anne Heche stirbt

Von: Andreas Apetz, Sarah Neumeyer

US-Schauspielerin Anne Heche im Jahr 2019. (Archivfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Die US-Schauspielerin Anne Heche stirbt im Alter von 53 Jahren. Sie lag nach einem Autounfall am Freitag (5. August) im Koma.

Update vom Freitag, 12. August, 20.47 Uhr: Die US-Schauspielerin Anne Heche ist eine Woche nach einem Autounfall ihren Verletzungen erlegen. Das berichtet die US-Onlinezeitung Huffpost mit Verweis auf Freunde der Schauspielerin. „Der Himmel hat einen neuen Engel. Meine liebevolle, nette, lustige, liebenswerte und wunderschöne Freundin Anne Heche ist im Himmel. “, schrieb ihre Freundin Nancy Davis auf Instagram.

Heche lag nach einem Autounfall am Freitag (5. August) mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Sie war kurz nach dem Unfall in ein Koma gefallen.

Schauspielerin Anne Heche: Familie „erwartet, dass sie nicht überlebt“

Erstmeldung vom Freitag, 12. August: Los Angeles – Die US-Schauspielerin Anne Heche befindet nach einem Autounfall in Los Angeles am Freitag (5. August) mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Sie sei kurz nach dem Unfall in Koma gefallen, teilte eine Sprecherin der 53-Jährigen am Montag (8. August) der Los Angeles Times mit. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sieht die Familie der Schauspielerin nach dem Autounfall der 53-Jährigen keine Überlebenschancen.

Heche habe bei dem Unfall eine schwere Hirnverletzung erlitten und liege weiter im Koma, so der Agent der preisgekrönten Schauspielerin. „Es wird erwartet, dass sie nicht überlebt“, zitierte der US-Sender CNN eine Mitteilung der Familie am Donnerstagabend. Seit langem sei es der Wunsch der Schauspielerin, ihre Organe zu spenden, teilte ihr Agent den Berichten zufolge mit. „Sie bleibt an lebenserhaltende Apparaten angeschlossen, um festzustellen, ob Organe lebensfähig sind“.

Schauspielerin Anne Heche bei Autounfall schwer verletzt

Die amerikanische Schauspielerin Anna Heche wurde am 5. August im Stadtteil Mar Vista in Los Angeles in einen Unfall verwickelt. Heches Auto sei mit hoher Geschwindigkeit in ein Haus gerast und erst nach knapp zehn Metern zum Stehen gekommen. Dabei sei auch ein Brand ausgebrochen. Wie US-Medien am Donnerstag mitteilten, ermittle die Polizei aktuell wegen des Fahrens unter Alkohol- oder Drogeneinflusses.

Heche war bekannt aus Filmen wie „Donnie Brasco“, „Sechs Tage, sieben Nächte“, „Wag the Dog“ und „Volcano“. Sie wurde unteren anderem mit dem US-Fernsehpreis Emmy ausgezeichnet. Das Fernsehpublikum kennt sie aus Serien wie „Ally McBeal“ und „Nip/Tuck“.. Anne Heche war mehrfach verheiratet und hat zwei Söhne. (aa/dpa)