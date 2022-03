Mette-Marit und Haakon: Junge Umweltschützer begeistern die Royals

Hoher Besuch

Mette-Marit und ihr Ehemann Haakon durften kürzlich besondere Gäste auf Gut Skaugum begrüßen. Eine Truppe junger Umweltschützer machte mächtig Eindruck auf die Royals.

Asker – Wenn Kronprinzessin Mette-Marit (48) und Kronprinz Haakon (48) ihre Türen auf Gut Skaugum in Asker öffnen, erwarten sie meist ranghohe Vertreter aus Politik oder Wirtschaft. Kürzlich empfing das Thronfolgerpaar aber stattdessen eine ganze Kinderschar bei sich zu Hause.

24royal.de* zeigt hier die Fotos von Mette-Marit und Haakon mit den jungen Umweltschützern.

Kronprinz Haakon setzt sich bereits seit Jahren im besonderen Maße für den Schutz von Umwelt und Klima ein. Mit seiner Ehefrau Mette-Marit hat er da die perfekte Verbündete an der Seite, denn auch die Kronprinzessin macht sich für den Naturschutz stark. Die beiden belassen es mit ihrem Engagement aber nicht nur bei der Theorie. Gerne packen sie mit ihren Kindern Ingrid Alexandra (18) und Sverre Magnus (16) beispielsweise bei Müllsammelaktionen an Norwegens Stränden selbst mit an. Der jüngste der Termine des Paares war deshalb auch ein ganz besonderer. Auf ihrem Wohnsitz Gut Skaugum begrüßten Haakon und Mette-Marit acht Kinder aus ganz Norwegen, denen der Umweltschutz mindestens so sehr am Herzen liegt wie den Royals selbst. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.