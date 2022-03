Märtha Louise von Norwegen nimmt Kritik an ihrer Beziehung mit Humor

Wilde Gerüchte

Von Larissa Glunz schließen

Prinzessin Märtha Louise lässt die Kritik an ihrer Beziehung nicht einfach auf sich sitzen, sie hat stattdessen eine schlagfertige und witzige Antwort parat.

Oslo – Schon seit der öffentlichen Bekanntgabe ihrer Beziehung im Frühjahr 2019 müssen Märtha Louise von Norwegen (50) und ihr Lebensgefährte Durek Verrett (47) harte Kritik und Anschuldigungen einstecken. Dass die Prinzessin einen amerikanischen Schamanen liebt, scheint vielen zu missfallen, das Paar hält jedoch an seiner Liebe fest.

Märtha Louise und Durek Verrett führen seit mehr als drei Jahren eine glückliche Beziehung, die schon das ein oder andere Hindernis überwunden hat. Nicht nur die große Entfernung zwischen Norwegen und den USA stellt die beiden auf die Probe, das ungleiche Paar ruft auch zahlreiche negative Reaktionen hervor. Zu Beginn erhielten Prinzessin Märtha Louise und Schamane Durek sogar Morddrohungen, verstummt sind ihre Kritiker bis heute nicht. Nach wie vor zweifeln einige Royal-Fans an dem Liebesglück der 50-Jährigen und des selbsternannten Geistheilers.

Das unterhaltsame Video von Prinzessin Märtha Louise von Norwegen zeigt 24royal.de* hier.

Der Beruf des US-Amerikaners ist ihnen ein Dorn im Auge, weshalb sie offenbar auch vor fiesen und teilweise sogar bizarren Behauptungen rund um einen angeblichen Liebeszauber nicht zurückschrecken. Die oftmals falschen Aussagen nimmt sich Prinzessin Märtha Louise allerdings nicht zu Herzen, sie sieht das Ganze von der lustigen Seite. In einem aktuellen Video auf Dureks TikTok-Profil erklärt sie mit einem zwinkernden Auge, „wie man sich einen Schamanen angelt“ und gibt preis, dass in Wirklichkeit sie den 47-Jährigen in ihren Bann gezogen habe.*24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA