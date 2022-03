Elizabeth II.: Queen knüpfte ihre Ehe mit Prinz Philip an eine Bedingung

Liebe ohne Laster

Von Annemarie Göbbel schließen

Queen Elizabeth II. und Prinz Philip führten über 70 Jahre eine skandalfreie Ehe. Doch die wenigsten wissen, dass ihre Hochzeit an eine Bedingung der Regentin geknüpft war.

London – Bevor es zum Jawort im November 1947 kam, musste der Herzog von Edinburgh (99, † 2021) ein Opfer bringen. Es war der explizite Wunsch der Königin an ihren künftigen Gatten, die sie zur Bedingung erhoben hatte. Autor Bryan Kozlowski berichtet in seinem Buch „Long Live the Queen!“ von Phlips Entscheidung.

Die Ehe des Königspaares hing am seidenen Faden.*

Rückblickend kann man Prinz Philips* Reaktion auf das Ultimatum Queen Elizabeths II.* (95) als Feuerprobe auf sein Leben im Hintergrund an der Seite der Regentin betrachten. Denn der attraktive 26-jährige Prinz von Griechenland entschied sich mit seiner Ehe für ein Dasein im Schatten des Oberhauptes der britischen Krone. Unter anderem musste er seine vielversprechende militärische Karriere und seinen Titel für seine damals 21-jährige blaublütige Freundin aufgeben.

Queen Elizabeth II.: Ehe mit Prinz Philip war an eine Bedingung geknüpft

Das Buch Kozlowski trägt den Untertitel „13 Lebensregeln von Großbritanniens am längsten regierender Monarchin*“. Eine davon war offenbar die Bitte der Regentin an ihren Verlobten Philip, das Rauchen aufzugeben. Wie der Autor berichte, störte sich die junge Monarchin nicht etwa am Geruch des blauen Dunstes, der Grund war tiefgehender. Ihr geliebter Vater, König George VI. (56, † 1952) starb nach langer Krankheit an Lungenkrebs. Er soll jahrelang starker Kettenraucher gewesen sein. Noch heute gedenkt die Regentin jedes Jahr in Sandringham der Ereignisse um seinen Todestag*.



Mehr als ein Päckchen Zigaretten am Tag soll der smarte Philip geraucht haben.