Lilibet feiert ersten Geburtstag: Auch die Königsfamilie gratuliert

Von: Larissa Glunz

Auf Twitter gratuliert die britische Königsfamilie Harry und Meghans Tochter Lilibet zum ersten Geburtstag (Symbolbild). © Andrew Parsons/Imago

Harry und Meghans Tochter Lilibet Diana wird ein Jahr alt! Zu den royalen Gratulanten zählt auch ihre Urgroßmutter und Namensgeberin Queen Elizabeth.

Windsor – Ihren ersten Geburtstag verbringt Prinz Harry (37) und Herzogin Meghans (40) Tochter Lilibet Diana an einem ganz besonderen Ort. Die Sussexes sind aktuell in England zu Besuch, um die Feierlichkeiten zum Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) zu verfolgen. Glückwünsche aus dem Palast dürfen da natürlich nicht fehlen.

Inmitten des großen Spektakels für Queen Elizabeth wird Lilibets Meilenstein nur im kleinen Rahmen zelebriert. Harry und Meghan haben wieder ihr altes Zuhause, das Frogmore Cottage in Windsor bezogen, wo sie am 4. Juni vermutlich auch ihr Nesthäkchen hochleben lassen. Queen Elizabeth hat ihre Teilnahme am Epsom Derby wie im Vorfeld bereits vermutet abgesagt und könnte ihrer Urenkelin somit persönlich gratulieren. Einen digitalen Geburtstagsgruß wollte die Regentin natürlich trotzdem senden, auf Twitter verkündete sie: „Wir wünschen Lilibet alles Gute zum 1. Geburtstag“.

Ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk haben Harry und Meghan ihrer Tochter vor wenigen Tagen gemacht. Lilibet konnte endlich ihre Urgroßmutter Queen Elizabeth kennenlernen. Das Treffen hat der 96-Jährigen sicherlich viel bedeutet, schließlich musste sie fast ein Jahr auf die besondere Begegnung warten.