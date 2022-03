Kronprinzessin Victoria plagt ein schlechtes Gewissen: Feierlaune trotz Krieg?

Von: Larissa Glunz

Kronprinzessin Victoria ist in Gedanken bei den Menschen in der Ukraine (Symbolbild). © Johan Jeppsson/Imago

Weil sie trotz der schrecklichen Geschehnisse in der Ukraine im Dienst der Krone unterwegs ist, nagt das schlechte Gewissen an Victoria von Schweden.

Stockholm – Die Ereignisse in der Ukraine lassen Menschen weltweit fassungslos und bestürzt zurück. Die Bilder von zerstörten Städten, Häusern in Schutt und Asche und verzweifelten Anwohnern auf der Flucht haben sich ins Gedächtnis gebrannt. Zum eigenen normalen Alltag zurückzukehren fällt vielen schwer, auch Kronprinzessin Victoria (44) kämpft damit.

Der andauernde Russland-Ukraine-Krieg beschäftigt auch die Royals. In Schweden, England & Co. zeigen die Königshäuser Solidarität mit dem ukrainischen Volk, ihren repräsentativen Pflichten müssen sie aber nach wie vor nachkommen. Eine Aufgabe, die nicht immer leicht ist, und zudem, wie Victoria von Schweden vor Kurzem verriet, mit Gewissensbissen verbunden ist. Vor wenigen Tagen nahm die Thronfolgerin in Stockholm an einer besonderen Feier der schwedischen Studentenvereinigung (SFS) teil.

Der Dachverband feierte letztes Jahr sein 100-jähriges Bestehen, das nun groß zelebriert werden konnte. Als Ehrengast durfte die älteste Tochter von König Carl XVI. Gustaf (75) eine Rede halten, ihre Worte fanden nicht nur beim Publikum Anklang. Kronprinzessin Victoria sprach ganz offen über ihre eigene Befangenheit: „Ich bin ganz ehrlich: Ich denke, wir alle haben uns vor diesem Abend ein wenig gespalten gefühlt. Kann ich Festkleidung tragen, wenn der Krieg in unserer unmittelbaren Umgebung tobt? Kann ich hier stehen und anstoßen, während Millionen Ukrainer fliehen, um ihr Leben zu retten?“*24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA