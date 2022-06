Victoria und Estelle von Schweden: Im süßen Partnerlook feiern sie den Nationalfeiertag

Von: Larissa Glunz

Teilen

Die schwedische Königsfamilie versammelt sich am Nationalfeiertag im Freilichtmuseum Skansen, um mit ihren Landsleuten zu feiern. © Henrik Montgomery/Imago

Partnerlook im Doppelpack: Kronprinzessin Victoria und Estelle zeigen sich am Nationalfeiertag in Tracht, die royalen Herren greifen lieber zu Anzug und Krawatte.

Stockholm – Wenn ganz Schweden Flagge zeigt und Farbe bekennt, steht der alljährliche Nationalfeiertag an. Die schwedischen Royals rund um König Carl XVI. Gustaf (76) und Kronprinzessin Victoria (44) haben an diesem Tag einen vollen Terminkalender, von der Feierlaune lässt sich aber auch die Nachwuchsgeneration anstecken.

Prinzessin Estelle (10) und ihr jüngerer Bruder Prinz Oscar (6) absolvieren nur selten offizielle Termine, den Nationalfeiertag am 6. Juni wollen sie jedoch nicht verpassen. Schon in den vergangenen Jahren hat das charmante Duo den Erwachsenen die Schau gestohlen, die heimlichen Stars der Feierlichkeiten waren die Geschwister auch dieses Mal. Im letzten Jahr konnten Kronprinzessin Victoria und ihre Familie den Nationalfeiertag coronabedingt nur im kleinen Rahmen begehen, 2022 herrscht vor dem Stockholmer Schloss und im Freilichtmuseum Skansen wieder reges Treiben.

Welche royale Premiere Victorias Sohn Oscar am Nationalfeiertag mit Bravour meisterte, weiß 24royal.de.

Dem Anlass entsprechend strahlte Kronprinzessin Victoria mit ihrer traditionellen blau-gelben Tracht um die Wette. Tochter Estelle, die sich im Blitzlichtgewitter wohlfühlt, schlüpfte in ein etwas kleineres Modell. Auch Prinz Oscar und Prinz Daniel (48) setzten auf den Partnerlook, sie wählten schicke dunkelblaue Anzüge.