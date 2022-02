Freund statt Familie: Kronprinzessin Amalia soll Pärchenurlaub genießen

Royale Romanze

Kronprinzessin Amalia soll schon seit mehreren Monaten glücklich vergeben sein. Für ihren Freund hat sie jetzt wohl sogar ihre berühmte Familie versetzt.

Den Haag – Kornprinzessin Amalia (18) scheint noch immer auf Wolke sieben zu schweben. Die niederländische Thronfolgerin ist Medienberichten zufolge seit mehr als einem haben Jahr in festen Händen. An der Seite ihres Freundes genießt sie offenbar traute Zweisamkeit fernab der Krone.

Im Februar sind die niederländischen Royals normalerweise im österreichischen Lech anzutreffen, dieses Jahr ist jedoch alles anders. Den traditionellen Fototermin während ihres Skiurlaubs hat die Königsfamilie abgesagt, da nicht alle Familienmitglieder vor Ort seien. König Willem-Alexanders (54) und Königin Máximas (50) zweitjüngste Tochter Alexia (16) besucht derzeit ein Internat in Wales, auch ihre große Schwester Amalia scheint auf Reisen zu sein. Die 18-Jährige lässt den Familientrip allem Anschein nach zugunsten eines Pärchenurlaubs im Ausland sausen.

Wie das Portal „Ditjes en Datjes" unter Berufung auf die Zeitschrift „Story" berichtet, soll Kronprinzessin Amalia mit ihrem Freund in den Skiurlaub geflogen sein. Der deutsche Millionärssohn Isebrand K. (19) soll Amalias Herz erobert haben, im November letzten Jahren wurden sie wohl Händchen haltend in New York abgelichtet. Ein gemeinsamer Urlaub wäre ein eindeutiges Indiz dafür, dass die beiden es ernst meinen.