Corona-Update aus dem Palast: Königin Margrethe kann aufatmen

Königin Margrethe wurde in der Nacht vom 8. Februar positiv auf das Coronavirus getestet (Symbolbild).

Königshaus gibt Entwarnung

Von Larissa Glunz schließen

Königin Margrethe wurde vor wenigen Tagen positiv auf das Coronavirus getestet, jetzt gibt es glücklicherweise erfreuliche Neuigkeiten zu ihrem Gesundheitszustand.

Kopenhagen – Die Corona-Meldungen in royalen Kreisen haben sich in den letzten Tagen dank der weiter steigenden Inzidenz überschlagen. Gleich mehrere Königshäuser, darunter auch Dänemark, mussten einen Corona-Fall innerhalb der Palast- und Schlossmauern vermelden. Königin Margrethe II. (81) hatte sich letzte Woche mit dem Coronavirus infiziert.

Die andauernde Pandemie hat schon so manchem Reiseplan ein plötzliches Ende gesetzt, Königin Margrethes Winterurlaub fiel aufgrund ihrer Corona-Erkrankung ebenfalls ins Wasser. Die Regentin wollte sich eine knapp zweiwöchige Auszeit in Norwegen gönnen, statt Fjorde und Berge bekam sie allerdings ihre eigenen vier Wände auf Schloss Amalienborg zu sehen. Nach ihrem positiven Testergebnis begab sich die dreifach geimpfte 81-Jährige im Palais Christian IX. In Isolation, die Corona-Quarantäne hat sie inzwischen aber überstanden.

„Nach einem milden Verlauf mit COVID-19 hat ein Arzt heute festgestellt, dass Ihre Majestät die Königin ihre Isolation beenden kann", gab der Palast kurz und knapp auf seiner Website bekannt. Die Anhänger der dänischen Königsfamilie hatten sich zuvor Sorgen um die Monarchin gemacht, von einer schweren Erkrankung blieb sie jedoch – wie auch ihre Schwiegertochter Kronprinzessin Mary (50) und ihr Enkel Prinz Christian (16) – verschont. Letzterer hatte sich bereits im Dezember 2020 mit dem Coronavirus angesteckt, rund ein Jahr später traf es dann auch seine Mutter Mary.