Herzogin Meghan: Eigener Spotify-Podcast steht in den Startlöchern

Hohe Erwartungen

Von Larissa Glunz schließen

Das Warten hat ein Ende: Herzogin Meghan wird für Spotify endlich zum Mikro greifen. Die Premiere ihres Podcasts steht wohl kurz bevor.

Montecito – Das Sprichwort „Was lange währt, wird endlich gut“ wird im Hause Sussex scheinbar in Ehren gehalten. Rund zwei Jahre nachdem Herzogin Meghan (40) und Prinz Harry (37) einen Millionen-Deal mit Spotify abgeschlossen haben, gibt es endlich Neuigkeiten zum Podcast der beiden Royal-Aussteiger.

In ihrer ersten Podcast-Folge, die bereits im Dezember 2020 veröffentlicht wurde, kamen noch Harry und Meghan zu Wort, jetzt will die Herzogin von Sussex offenbar ein eigenes Solo-Projekt starten. Wie ein Sprecher ihrer Produktionsfirma „Archewell Audio“ gegenüber „People“ bestätigte, soll Meghans Podcast-Serie in wenigen Monaten starten. Im Sommer will die ehemalige Schauspielerin regelmäßig von sich hören lassen.

Das Thema der Spotify-Serie steht aktuell noch nicht fest, nähere Informationen sollen jedoch schon bald verkündet werden. Gut möglich, dass Herzogin Meghan Herzensthemen wie Gleichberechtigung oder Impfgerechtigkeit zur Sprache bringt. Viele Fans rechnen mit hochkarätigen Co-Hosts für den Podcast, nachdem in der Debüt-Episode des Herzogspaares von 2020 nicht nur Stars wie Elton John (74), sondern auch Söhnchen Archie (2) einen Gast-Auftritt hatten.