Herzogin Kate ganz gerührt: Süße Liebeserklärung von jungem Verehrer

Wie goldig!

Von Eva-Maria Moosmüller schließen

Kate hat in der Vergangenheit wohl schon so manche Herzen zum Schmelzen gebracht. Ihr jüngster Verehrer überraschte die Herzogin kürzlich mit einer besonders süßen Liebeserklärung.

Ballerup – Ihren letzten Dänemark-Besuch wird Herzogin Kate (40) so schnell vermutlich nicht vergessen. Neben den royalen Gastgebern Kronprinzessin Mary (50) und Königin Margrethe (81) war nämlich noch jemand anderes ganz begeistert von der Ehefrau von Prinz William (39) und hielt seine Zuneigung keineswegs zurück.

24royal.de* zeigt hier, wie Herzogin Kate auf die zuckersüße Liebeserklärung ihres kleinen Fans reagierte.

Wenn Herzogin Kate zu Staatsbesuchen antritt, ist die Freude bei den internationalen Royal-Fans stets groß. Denn auch im Ausland kommt die dreifache Mutter sehr gut an und hat sich als vorbildliche Repräsentantin des britischen Königshauses einen Namen gemacht. Vor wenigen Tagen war Kate zu Gast bei den Royals aus Dänemark. Kronprinzessin Mary empfing Kate herzlich in Kopenhagen und auch Königin Margrethe höchstpersönlich zeigte sich begeistert von der Herzogin von Cambridge. Die Ehefrau von Prinz William besuchte während ihrer Staatsreise unter anderem einen Kindergarten in Ballerup, wo der Nachwuchs an der frischen Luft gefördert und gefordert wird. Auf einen kleinen Jungen dort schien Kate besonders großen Eindruck gemacht zu haben. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.