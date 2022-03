Herzogin Kate in Grün: Ihre coolen St. David’s Day-Looks

Royaler Spagat

Von Annemarie Göbbel schließen

Herzogin Kate zeigt, wie es geht: Ihr stylischer Look in Grün im winterlichen Wales schlägt viele Fliegen mit einer Klappe. Warum Eleganz am Nationalfeiertag alleine nicht ausreichte.

Abergavenny – Mit einem Strauss gelber Narzissen erschien das Herzogspaar von Cambridge am St. David’s Day, dem walisischen Nationalfeiertag, pünktlich zu den Terminen des Tages in der Nähe in Abergavenny und Blaenavon. Den Vormittag verbrachte das Paar beim Marktbummel. Viele Anforderungen an ein Outfit, das feierlich, trotzdem casual, passend zu Anlass, Krone und Partner, für drinnen und draußen geeignet sein soll. Herzogin Kate zeigt, wie es mühelos gelingt.*

Tausende Augen richten sich auf Herzogin Kate* (40) Prinz William* (39) beim Besuch in Wales. Das Herzogspaar ist zur Feier des St. David‘s Tages am 1. März (walisisch: Dydd Gŵyl Dewi), dem Ehrentag des walisischen Schutzpatrons in den Landesteil des Vereinigten Königreiches gekommen, die gelbe Narzisse als Anstecker war da obligatorisch.

Doch auch der Rest der eleganten Erscheinungen begeisterte nicht nur die walisischen Fans. Unter dem ausgestellten tannengrüner Mantel lugte bei der dreifachen Mutter ein figurbetonter Rollkragenpullover hervor und ließ die Augen der Herzogin mit dem gelben Blütenhighlight am Revers um die Wette strahlen. Eine schwarze Skinny-Jeans und ein Paar schwarze Wildlederstiefel rundeten den Look ab. Dazu trug Kate ein Paar goldene Reif-Ohrringe von Spells of Love zu ihrem offen getragenen gewellten Haar.

Auch Prinz William genoss den Ausflug zum Markt sichtlich, bei dem die beiden lokale Köstlichkeiten probierten und sich aus erster Hand über die Produkte aus der Region informierten konnten. Beim Plausch mit den herzlichen Bewohnern verriet der Herzog von Cambridge sogar ein kleines Ritual*, dass er mit seinen Kindern teilt.

Prinz William war im marineblauen Mantel und einem hellblauen Button-up unter seinem Sweatshirt im gleichen Wald-Farbton wie Kates Ensemble gekommen. Auch ohne Mäntel konnten sich die beiden sehen lassen, wie sich beim Termin im Neon Youth Club in Blaenavon herausstellte.

In Wales verzichtete die Herzogin auf ihren Recycling-Trick der doppelten Mäntel* und hatte neben dem Mantel nur eine Outdoor-Jacke von Seeland Woodcock, eine rote Kaschmirstola von Pickett London sowie ein Paar braune Blundstones im Gepäck. So konnte sie mühelos von der Farmbesichtigung kommend unterwegs in das repräsentativere Outfit wechseln.

Das kommunalen Jugendzentrum wird von mehr als das 600 Einheimische unterstützt. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA