Herzogin Kate baut sich im Dschungel-Training einen Unterschlupf

Von: Larissa Glunz

Herzogin Kate packte bei der Trainingseinheit im Dschungel von Belize mit an. © i-Images/Imago

Wenn der Dschungel ruft, lässt sich Herzogin Kate nicht zweimal bitten. An der Seite von Gatte William meistert sie das Survival-Training mit Bravour.

Belize – In Gemeindezentren, Kirchen, Museen & Co. sind Herzogin Kate (40) und Prinz William (39) regelmäßig anzutreffen, im Dschungel sind die beiden hingegen seltener unterwegs. Während ihrer Karibik-Reise stellten die beiden eindrucksvoll ihr Talent als Survival-Experten unter Beweis.

In Belize, dem ersten Stopp ihrer Tour, absolvierten William und Kate ein abwechslungsreiches Programm, das sie sogar in den mittelamerikanischen Dschungel führte. Umgeben von einer beeindruckenden Vielfalt an Pflanzen und Tieren begaben sich die Royals nicht nur auf die Spuren der Maya, auch ein Abstecher zur britischen Armee stand auf dem Programm. Die British Army Training Support Unit (BATSUB), die in Belize trainiert, brachte ihrem hohen Besuch die wichtigsten Überlebensstrategien bei.

Herzogin Kate war sofort mit Herzblut bei der Sache und stellte sich mit vollem Eifer den Aufgaben. Hoch konzentriert baute sie mit der Unterstützung einiger Soldaten aus Ästen und Palmblättern einen Unterschlupf, auch wie man Feuer macht, lernte die dreifache Mutter von den Profis.