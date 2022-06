Herzogin Kate backt mit ihren Kindern – „Ein wundervoller Moment“

Von: Larissa Glunz

Herzogin Kate hat ein neues Video geteilt, dass sie beim Kuchenbacken mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis zeigt (Symbolbild). © i-Images/Imago

Herzogin Kate gewährt einen ungewohnten Einblick in ihr Familienleben. Wenn die dreifache Mutter mit ihren Kindern Kuchen backt, ist gute Laune garantiert.

London – Dass eine Party ohne Kuchen keine richtige Party ist, weiß offenbar auch Herzogin Kate (40). Zum Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) zeigt sie sich in ungewohnter Umgebung. In ihrer Küche bekommt man die dreifache Mutter nur selten zu sehen, im Dienst der Krone zeigt sie aber auch dort vollen Körpereinsatz.

Herzogin Kate und ihre drei fleißigen Helfer George (8), Charlotte (7) und Louis (4) haben sich für die Royal-Fans eine besondere Überraschung ausgedacht. Am letzten Tag der Feierlichkeiten zum Thronjubiläum 2022 der Queen (5. Juni) fanden in ganz Großbritannien Straßenfeste zu Ehren der Monarchin statt. Während sich Prinz Charles (73) und Herzogin Camilla (74) zum „Big Jubilee Lunch“ in London ein Stück Kuchen gönnten, sorgten Kate und ihre Kinder in der walisischen Hauptstadt Cardiff für einen royalen Leckerbissen. „Wir backen Kuchen, die die örtliche Gemeinde in Cardiff bei einer Straßenparty zum Platin-Jubiläum heute genießen kann. Wir hoffen, sie schmecken euch!“, verrieten die Cambridges auf Instagram.

Im Video zur königlichen Back-Aktion sind mehrere Bilder von Prinz George und seinen Geschwistern zu sehen, die hoch konzentriert Mehl sieben und ganz aufmerksam der Küchenmaschine bei der Arbeit zusehen. Beim Verzieren der Muffins kann sich Prinzessin Charlotte, die sonst eher salzige Snacks bevorzugt, ein freches Grinsen nicht verkneifen, Mama Kate in ihrer legeren Jeans und rot-weiß karierten Bluse hat offensichtlich ebenfalls Spaß am Backen.