Neuer Nachbar für Harry und Meghan: Ellen DeGeneres verkauft ihr Haus

Von: Annemarie Göbbel

Herzogin Meghan und Prinz Harry bekommen einen neuen Nachbarn (Symbolbild). © Toby Melville/Imago

Prinz Harry und Meghan Markle bekommen neue Nachbarn, denn Ellen DeGeneres und Ehefrau Portia de Rossi verkaufen ihr Haus in Montecito mit Gewinn.

Montecito – Die Sussexes müssen sich auf neue Nachbarn einstellen, denn Ellen DeGeneres (64) und Ehefrau Portia de Rossi (49) ziehen weiter. Berichten zufolge hat die beliebte Fernsehmoderatorin in den letzten 20 Jahren mehr als 20 Immobilien in der beliebten Küstenstadt gekauft und wieder verkauft.

Eigentlich könnte sie die ehemaligen Royals mit ihrer Erfahrung bestens beraten.*

Ellen und Portia verkauften das Anwesen, das nur zehn Autominuten von Herzogin Meghans* (40) und Prinz Harrys (37) Wohnsitz entfernt ist, an Soren Urry einen geschäftsführenden Gesellschafter einer Immobilienentwicklungsfirma und strichen durch den Verkauf einen Gewinn von 1,5 Millionen Dollar (1,4 Millionen Euro) ein.

Von so einem glücklichen Händchen können die Sussexes nur träumen. Sie sind angeblich schon auf der Suche nach einer neuen Bleibe*, weil sich ihr Anwesen zum Teil als Mogelpackung präsentiert hat. Angeblich lastet ein Fluch auf der Villa, die zudem eine schauriger Vergangenheit haben soll. Auch hat die Familie mit ihren Kindern Archie* (2) und Lilibet* (10 Monate) angeblich unter massiven Geruchsbelästigungen zu leiden. Vom nahe liegenden Naturschutzgebiet verströmt eine Salzwiese angeblich einen grässlichen Gestank.*

Ein zweites Standbein hätten die vier in Großbritannien. Sollte Harry den zum 31. März ausgelaufenen Pachtvertrag von Frogmore Cottage verlängert* haben, müsste er nur noch seine Cousine Prinzessin Eugenie (32) zum Umzug bewegen. Natürlich müssten sie luxuriöse Abstriche machen. Swimmingpool und Spa, ein Spielraum mit Bar, ein Weinkeller, ein eigener Spielplatz für die Kinder und ein Gästehaus sind womöglich Annehmlichkeiten, auf die die Familie nicht so schnell verzichten will. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA